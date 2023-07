La Police régionale de Peel, avec l’aide d’autres services policiers, a épinglé 15 personnes accusées d’avoir fait partie d’un réseau criminel qui volait des marchandises et des camions semi-remorques dans le Grand Toronto. Les résultats de l’enquête, surnommée projet Big Rig, ont été présentés aux médias mercredi matin.

Les enquêteurs de la région au nord de Toronto ont porté 73 accusations contre les 15 individus. Ils ont aussi récupéré de la marchandise d’une valeur de près de 7 millions de dollars et des remorques de camions d’une valeur de 2,2 millions de dollars.

Le vol de marchandises et d'automobiles n’est pas un crime sans victime , a affirmé le chef adjoint de la Police régionale de Peel, Nick Milinovich. « Le projet Big Rig est un exemple de nos efforts pour tenir responsables les individus prenant pour cible nos communautés », a-t-il poursuivi.

Selon l’enquêteur Mark Haywood, les voleurs coupaient la clôture sur le terrain d’usines, entraient par effraction pour voler les marchandises, puis prenaient la fuite.

Ouvrir en mode plein écran Un réseau criminel a volé des millions en marchandises dans le Grand Toronto, selon la Police régionale de Peel. Photo : Police régionale de Peel

Les voleurs se sont emparés de plusieurs types d’objets, comme des véhicules tout-terrains et des biens commerciaux qu’ils auraient par la suite vendus dans des marchés aux puces et des magasins.

La région de Peel, qui comprend les villes de Mississauga et Brampton — respectivement les troisième et quatrième plus grandes municipalités de la province —, est une plaque tournante du transport de marchandises.

Plus de 40 % des emplois dans la région dépendent du secteur. Chaque jour, l’équivalent de 1,9 milliard de dollars en marchandises passe par la région.