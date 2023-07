Contamination de l’eau aux PFAS : le CREDD réclame une séance d’information publique

Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CREDD) s’ajoute aux voix qui réclament une séance d’information publique.

Cet organisme à but non lucratif a fait parvenir une communication écrite au directeur de la santé publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Dr Donald Aubin. Le CREDD réclame une rencontre qui se déroulera en personne et qui sera ouverte à tous.

Considérant les inquiétudes de la population de La Baie concernant l’approvisionnement en eau potable et les impacts sur la santé et l’environnement de la présence de PFAS dans l’eau souterraine, il est essentiel de faire preuve de transparence afin de s’assurer que la communauté détienne les informations nécessaires , lit-on dans la lettre signée par la présidente de l’organisme, Monique Laberge.

Le Bloc dénonce le mutisme du fédéral

Une semaine après avoir la révélation de la contamination de l’eau potable dans l’arrondissement de La Baie, le Bloc québécois dénonce pour sa part l’inaction du gouvernement libéral de Justin Trudeau. Selon le Bloc, les libéraux créent une pression injuste sur les élus de Saguenay.

Il y a quelque chose d’indécent à voir le gouvernement d’un pays du G7 laisser une municipalité prendre le blâme à sa place pour sa mauvaise utilisation d’un contaminant sur des terres qui lui appartiennent. Le gouvernement de Justin Trudeau n’était pas là pour répondre à la détresse de la population face à un [problème] de santé publique dont il est pourtant le seul responsable. Et, comble d’insulte, l’État canadien reste silencieux face aux risques financiers démesurés que doit prendre en charge [la] Ville [de] Saguenay pour répondre à un problème qu’il a créé , peut-on lire dans une lettre ouverte cosignée par les députés Yves-François Blanchet, Mario Simard, Christine Normandin et Monique Pauzé.

Le Bloc demande à Ottawa de reconnaître sa responsabilité dans la contamination de l’eau potable aux PFAS et d’en assumer les frais sans délai. Selon les élus bloquistes, des excuses devront être faites aux Saguenéens pour ce gâchis .

Nous exigeons également que le gouvernement rende publics les études, rapports ou informations en sa possession sur les contaminants à Bagotville, et il doit aussi, dans les meilleurs délais, mettre à jour son évaluation de la toxicité et des risques des PFAS , ajoutent les signataires de la lettre ouverte.

Enfin, le Bloc québécois demande à Justin Trudeau de dire à quel moment il a été mis au parfum de cette contamination et ce qui justifie le délai avant que cette information ait été rendue publique.