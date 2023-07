La pentlandite doit être considérée comme un cancérogène, selon l’INSPQ

Devant le manque de données concernant ses effets sur la santé humaine, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) estime qu'il faut considérer la pentlandite, un sulfure de fer et de nickel, comme un cancérogène probable. Ce composé pourrait notamment se retrouver dans les particules fines de la Basse-Ville de Québec.

L'avis en question a été produit à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il s’agit d’un court avis sur le risque cancérogène encouru par la potentielle exposition à la pentlandite par le biais de l’air ambiant de la ville de Québec , explique-t-on dans le document daté de mai dernier et dont Radio-Canada a obtenu copie.

Au terme d'une revue de littérature scientifique et d'une analyse de données réalisée au cours des derniers mois, l' INSPQ n'arrive pas à formuler des recommandations spécifiques à la pentlandite. Au mieux, ses experts mettent de l'avant le principe de précaution pour guider les prochaines actions gouvernementales.

En l'absence de données spécifiques additionnelles, le fait de considérer la pentlandite comme un analogue au sulfure de nickel, et donc également un cancérogène, peut être considéré comme une avenue de gestion prudente , conclut l'avis.

À la lumière des données actuellement disponibles, il n'est pas possible de se prononcer sur la toxicité spécifique de la pentlandite – et plus précisément, sur son potentiel cancérogène – faute de données probantes.