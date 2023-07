L’ex-mairesse de Chandler accuse la Ville d’étirer les procédures judiciaires

L’ex-mairesse de Chandler, Louisette Langlois, a déposé au printemps une requête en Cour supérieure « pour faire déclarer abusif le comportement de la Ville de Chandler ». Elle accuse l'administration municipale de l’empêcher « d’avoir le droit à une défense pleine et entière » en la privant d’avoir accès à l'ensemble de la preuve dans le litige qui les oppose.

Dans une requête déposée en janvier 2022, la Ville de Chandler réclame plus de 230 000 $ à l'ancienne mairesse.

En 2020, Louisette Langlois avait été reconnue coupable par la Commission municipale du Québec de 20 des 21 manquements qui lui étaient reprochés en matière d'éthique et de déontologie. Elle avait d'ailleurs été suspendue pour une période de 180 jours.

La Ville allègue, dans sa demande initiale, qu'elle est en droit d'exiger le remboursement des frais qu'elle a dû assumer pour assurer la défense de l'ancienne élue dans des poursuites liées à des infractions reconnues au Code de déontologie envers des élus de Chandler.

Dans la requête que Louisette Langlois a quant à elle déposée en avril 2023, on peut lire que l'avocat qui la représente, Charles Caza, aurait fait de nombreuses demandes pour obtenir des renseignements de la poursuite, sans succès.

De telles façons de procéder constituent des manœuvres pour empêcher la Défenderesse d’avoir le droit à une défense pleine et entière dans le but de la priver d’avoir accès à l’ensemble de la preuve documentaire et autre , peut-on lire dans la requête.

Ouvrir en mode plein écran Hôtel de ville de Chandler (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

On y allègue également qu'en date du 14 avril 2023, la Ville de Chandler négligeait toujours de répondre et de transmettre les engagements souscrits le 24 octobre 2022 . Selon nos informations, aucun développement ne serait survenu à ce chapitre depuis.

Louisette Langlois fait également valoir, dans sa requête, que la Ville de Chandler fait preuve d’un mépris évident pour le contrat judiciaire . Elle ajoute que ses comportements et agissements démontrent un abus de procédures crasse et qu'elle fait preuve d’un manque de respect envers les règles de procédures et l’administration de la justice.

L'ex-mairesse réclame à la Ville un montant de 2 500 $ à titre de dommages pour les honoraires extrajudiciaires encourus pour sa demande.

Mme Langlois demande également que Chandler fournisse tous les documents qu’elle s’est engagée à délivrer en octobre 2022, à défaut de quoi la Cour supérieure pourrait rejeter la poursuite initiale de la Ville.

Contactée par Radio-Canada, Louisette Langlois n’a pas voulu commenter les procédures et exprime vouloir laisser la justice suivre son cours. Les avocats des deux parties n’étaient pas disponibles mercredi pour donner suite à nos demandes d’entrevue.