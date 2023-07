Une élection partielle se tient aujourd’hui dans la circonscription de la région londonienne que l’ancien premier ministre a laissée vacante en démissionnant le mois dernier.

Il y a un peu plus d’un an, le 7 juillet 2022, Boris Johnson se présentait devant le 10, Downing street pour annoncer qu’il quittait ses fonctions de chef du Parti conservateur britannique. Il quittera son poste de premier ministre environ deux mois plus tard, après une course à la direction de sa formation politique.

Malgré le poids des scandales, notamment le fameux « partygate » – fêtes organisées à Downing street pendant la pandémie –, Boris Johnson n’avait alors pas complètement abandonné la sphère politique.

Des banquettes avant, le député de Uxbridge and South Ruislip, en banlieue de Londres, est passé à l’arrière de la Chambre des communes, intervenant à l’occasion dans les débats.

Jamais vraiment dans l’ombre, ce politicien extravagant, qui a mené sa formation à une victoire électorale éclatante en 2019, a sans surprise réussi à conserver autour de lui des membres du parti qui lui sont restés fidèles.

Des observateurs ont d’ailleurs noté dans son discours de démission une comparaison avec Cincinnatus, paysan romain devenu homme politique, qui a finalement décidé de retourner à ses terres. Ce que Boris Johnson n’avait pas précisé alors, c’est qu’après sa retraite, Cincinnatus était revenu au pouvoir.

Ouvrir en mode plein écran La première ministre britannique Liz Truss a annoncé sa démission le 20 octobre 2022 devant le 10, Downing Street, à Londres. Photo : Getty Images / Rob Pinney

Après l’éphémère passage de 44 jours de sa successeure Liz Truss à la tête du gouvernement, Boris Johnson a donc tenté de reprendre le siège qu’il venait de quitter.

La tentative a échoué. Faute de suffisamment d’appuis, il s’est retiré de la course, et c’est son ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, qui a été couronné chef conservateur et qui est donc devenu premier ministre.

Une distraction

Alors que cet autre changement de garde survenait à Downing street, Boris Johnson, lui, continuait à siéger en tant que député. En soi, la situation n’a rien d’extraordinaire, puisque Liz Truss et Theresa May, deux autres anciennes premières ministres conservatrices, occupent toujours un siège aux Communes.

Mais si ces deux anciennes dirigeantes sont plutôt discrètes, Boris Johnson a continué de défrayer la manchette, et pas nécessairement de manière favorable pour sa formation politique.

Ces derniers mois, une commission parlementaire a conclu que l’ancien premier ministre avait délibérément induit les Communes en erreur à propos des fêtes à Downing street pendant le confinement, une accusation sans précédent.

C’est finalement ce rapport qui a poussé Boris Johnson vers la sortie. Il a démissionné de son poste de député avant que ses collègues se prononcent sur le document. Ainsi, 354 élus ont voté en faveur… et seuls sept députés s’y sont opposés.

Même en quittant la politique active, Boris Johnson a mis son chef dans l’embarras. Prétextant ne pas vouloir influencer le vote, Rishi Sunak ne s’est pas présenté en Chambre au moment où les élus se prononçaient sur le rapport de la commission d’enquête, ce qui lui a attiré les critiques de ses adversaires.

Une élection partielle symbolique

Ce soir, les électeurs de la circonscription de Uxbridge and South Ruislip choisiront un successeur à Boris Johnson. Lors de la dernière élection, en 2019, le premier ministre l’avait emporté confortablement avec 52 % des appuis.

Or, cette fois-ci, rien n’est acquis pour les troupes conservatrices. Selon un récent sondage JL Partners publié dans le Evening Standard, le candidat du Parti travailliste obtenait 41 % d’appuis contre 33 % pour son adversaire conservateur.

S’il se confirmait, ce revirement serait important sur le plan symbolique, particulièrement dans une circonscription qui, dans ses formes actuelle et passée, est peinte en bleue depuis les années 1970.

Une défaite n’aurait pas d’impact politique immédiat, compte tenu de la grande majorité dont disposent les conservateurs à la Chambre des communes. N’empêche, le résultat serait une indication de la tâche qu’aurait à accomplir le premier ministre Rishi Sunak en vue des prochaines élections générales, qui devraient avoir lieu en 2024.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre britannique Rishi Sunak doit agir vite pour endiguer l'inflation galopante qui sévit dans son pays. Photo : Getty Images / Dan Kitwood

Les sondages à l’échelle nationale montrent que la tâche s’annonce difficile. Les travaillistes, qui forment aujourd’hui l’opposition officielle, en sortent systématiquement meneurs, et ce, avec plusieurs points d’avance.

Rishi Sunak, qui peine à imposer ses priorités, doit par ailleurs composer avec l’héritage de son parti au pouvoir depuis 13 ans, notamment les récentes controverses liées aux mandats de Liz Truss et de Boris Johnson.

En plus d’affronter ses adversaires, le premier ministre conservateur devra composer avec des critiques dans sa propre famille politique.

Depuis qu’il a quitté le pouvoir, Boris Johnson, qui a longtemps été une personnalité médiatique, a rejoint la rédaction du Daily Mail en tant que chroniqueur.

Si sa tribune aborde toutes sortes de facettes de l’actualité, l’ancien premier ministre n’a pas manqué d’utiliser les pages du journal pour demander au gouvernement de durcir sa position quant à la politique controversée qui vise à envoyer des demandeurs d’asile vers le Rwanda.

À l’approche de la campagne électorale, l’ancien chef publiera-t-il d’autres chroniques commentant les décisions de son parti dans un journal lu par environ deux millions de Britanniques?

Dans ce contexte, il sera difficile pour son successeur de tourner la page sur Boris Johnson.