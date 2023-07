Le patron du MI6 appelle les Russes à espionner pour le compte de Londres

Richard Moore, chef du MI6, l’organe de renseignement extérieur du gouvernement britannique, a exhorté mercredi les Russes « consternés » par l’invasion de l’Ukraine à renseigner ses services, les invitant même à devenir des agents au service de Londres.

Le grand patron du MI6 a fait cette surprenante invitation aux Russes mercredi, lors d’un discours à l’ambassade britannique de Prague, en République tchèque, au cours duquel il a dit comprendre le dilemme qui les habite alors qu'ils sont témoins de la vénalité, des luttes intestines et de l'incompétence pure et simple de leurs dirigeants .

Selon Richard Moore, beaucoup de Russes aujourd'hui sont consternés en silence à la vue de leurs forces armées bombardant des villes ukrainiennes, expulsant des familles innocentes de leur foyer et kidnappant des centaines d'enfants .

Des actes de guerre qui placent selon lui les Russes face aux mêmes tiraillements de conscience que leurs prédécesseurs en 1968 , quand Moscou était intervenu militairement pour écraser le Printemps de Prague.

Je les invite à faire ce que d'autres ont déjà fait ces 18 derniers mois et à se joindre à nous. […] Notre porte est toujours ouverte , a-t-il ajouté, en assurant que le recrutement d'espions serait géré avec discrétion et professionnalisme .

M. Moore, qui ne doute apparemment pas de la capacité des Ukrainiens à reprendre le territoire occupé par les forces russes, estime qu’il y a aujourd’hui peu de chances que les Russes reprennent leur élan .

Vladimir Poutine « sous pression »

D’après le chef du MI6, Vladimir Poutine est sous pression à la suite de la mutinerie menée par le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, avec qui il a dû conclure un accord humiliant avec l’aide du Belarus pour sauver sa peau.

Prigojine était considéré comme un traître au petit-déjeuner, puis il a été gracié au dîner. Et deux jours plus tard, il était invité à prendre le thé.

Lors de cette rare allocution publique, le chef du renseignement extérieur britannique a également fait part de ses préoccupations quant au développement de l’intelligence artificielle dans le domaine de l’espionnage.

Richard Moore précise par ailleurs que l’intelligence artificielle (IA) est utilisée par le MI6 pour augmenter, mais non remplacer notre propre jugement concernant la façon dont les gens peuvent se comporter dans certaines situations .

Selon lui, l'IA ne jouera pas le rôle des humains dans le renseignement. Le facteur humain restera crucial à l'ère de l'apprentissage automatique, croit-il.

Au fur et à mesure que l'IA sillonnera l'océan des sources ouvertes, il y aura encore plus de valeur à l'atterrissage avec une personne bien informée.

Au dire de M. Moore, les caractéristiques uniques des agents humains placés au bon endroit deviendront encore plus significatives , soulignant la capacité des espions à influencer les décisions au sein d'un gouvernement ou d'un groupe terroriste .

Le chef du MI6 a aussi expliqué que ses services ont recours à l’IA pour renforcer leurs activités face à la Chine, qu’il a dépeinte comme l’objectif stratégique le plus important pour son agence.

Ouvrir en mode plein écran Le président chinois, Xi Jinping, et le président russe, Vladimir Poutine, lors d'une rencontre le 21 mars dernier (Photo d'archives) Photo : AFP / VLADIMIR ASTAPKOVICH

Nous serons de plus en plus chargés d'obtenir des renseignements sur la manière dont les États hostiles utilisent l'IA à des fins préjudiciables, imprudentes et contraires à l'éthique , estime le chef du MI6.

Mon service et nos alliés ont l'intention de gagner la course à la maîtrise de l'utilisation éthique et sûre de l'IA , a-t-il assuré.

Parler publiquement d’espionnage n’est pas habituel et plutôt récent au sein du gouvernement du Royaume-Uni, qui n’a admis publiquement qu’en 1992 l’existence du MI6.

Avec les informations de Associated Press et Agence France-Presse