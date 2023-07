Réduire les émissions de méthane serait moins cher que de payer des taxes sur le carbone

Un nouveau rapport utilisant les derniers chiffres sur les émissions de méthane du Canada conclut qu'il serait beaucoup moins coûteux pour l'industrie de l'énergie d'atteindre ses objectifs de réduction du puissant gaz à effet de serre que de payer des taxes sur le carbone. Ce rapport a été produit par Dunsky, un cabinet-conseil montréalais spécialisé en énergie et embauché par le groupe environnemental Environmental Defense Fund.

L'objectif du gouvernement fédéral de réduire 75 % des émissions de méthane d’ici 2030 serait donc réalisable.

Kris Chapman, consultant pour Dunsky, a déclaré que les industries gazières et pétrolières pourraient atteindre cet objectif pour l'équivalent d'environ 11 $ par tonne de carbone. Actuellement, la taxe fédérale sur le carbone est de 65 $ la tonne, bien que le méthane soit à l'abri de cette taxe en vertu de certains régimes provinciaux sur les changements climatiques.

Ces calculs sont basés sur des études récentes qui suggèrent que les chiffres officiels de rejet de méthane sont des sous-estimations importantes. Une série d'articles publiés a conclu que les rejets de méthane répertoriés par le gouvernement fédéral à partir des rapports de l'industrie sont beaucoup trop faibles. Ces préoccupations trouvent un écho dans un rapport publié cette année par le Bureau du vérificateur général (Nouvelle fenêtre).

Plusieurs études scientifiques canadiennes suggèrent que les émissions totales sont sous-déclarées dans l’inventaire national et que la distribution des émissions est probablement inexacte , indique ce rapport.

M. Chapman a indiqué que le document produit par sa firme multiplie les émissions de méthane dans l'inventaire national du Canada par 1,7 pour obtenir une estimation plus probable de ce qui est réellement rejeté dans l'atmosphère.

L'estimation des coûts de la firme Dunsky se rapproche de celle de l'Agence internationale de l'énergie. Plus tôt cette année, l'organisme a estimé que du méthane équivalant à environ 30 000 tonnes de carbone pourrait être éliminé du champ pétrolier canadien, à peu près ce qu'il faudrait pour atteindre l'objectif fédéral, pour 13 $ la tonne ou moins.

De plus, l'Institut Pembina, un groupe de réflexion sur l'énergie propre établi en Alberta, a publié un rapport en 2021 concluant que le Canada pourrait réduire les émissions de méthane de 80 % par rapport aux niveaux de 2012 pour moins de 25 $ la tonne d'équivalent en dioxyde de carbone.

Réglementation sur le méthane

Le document de la firme Dunsky intervient alors que le gouvernement fédéral prépare un nouvel ensemble de réglementations pour le méthane, qui est jusqu'à 30 fois plus puissant que le dioxyde de carbone.

Pour Ari Pottens, responsable de campagnes pour le groupe Environmental Defense Fund, ces conclusions devraient inciter Ottawa à établir des normes strictes. Nous souhaitons que la réglementation soit aussi ambitieuse que l'était le cadre proposé.

Le groupe Environmental Defense Fund veut que les règles interdisent l'évacuation et le torchage du méthane des sites pétroliers et gaziers. Il souhaite des inspections régulières et fréquentes pour assurer la conformité et l'interdiction de certains types d'équipements sujets aux fuites.

Environmental Defense Fund souhaite que le Canada interdise l'évacuation et le torchage du méthane sur les sites pétroliers et gaziers.

M. Pottens a déclaré qu'il était logique que le gouvernement et l'industrie s'attaquent au méthane parce que bien qu'il affecte fortement le climat au début, il s'estompe progressivement. Si nous sommes en mesure de réduire les émissions de méthane maintenant, nous gagnerons en fait du temps plus tard pour résoudre certains des problèmes climatiques les plus difficiles , a-t-il soulevé.

Selon lui, l'effort est rentable et peut se traduire par un produit plus vendable pour les producteurs de gaz naturel.

L'Association canadienne des producteurs pétroliers n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur le rapport de Dunsky. Cependant, l'industrie s'est engagée à réduire les émissions de 45 % d'ici 2025.

Le rapport d'étape de l'année 2021 de l'Alberta a révélé que les rejets de méthane provenant du pétrole et du gaz ont chuté d'environ 44 % entre 2014 et 2021, bien que ce chiffre soit basé sur des estimations officielles des émissions.