Virage vers la modernité et l’automatisation pour Familiprix

L’entreprise québécoise Familiprix emploie les grands moyens pour moderniser ses façons de faire et obtient un coup de pouce financier de 30 millions de dollars, sous forme de prêt, du gouvernement du Québec pour y parvenir.

L’initiative, au coût total de 76 millions de dollars, vise à automatiser et moderniser les centres de distribution et les infrastructures informatiques de Familiprix.

On est déjà automatisé dans une partie de nos centres de distribution. On a deux centres de distribution, un qui n’est pas automatisé et un autre qui l’est. [...] Aujourd’hui, si ce n’est pas automatisé, c’est difficile d’être compétitif , a mentionné le président de l’entreprise Albert Falardeau

Ce projet va, du même coup, participer à la création d'environ 230 emplois, lors des cinq prochaines années, a indiqué M. Falardeau.

Ces emplois seront issus du secteur de l’informatique et seront tous basés à Québec, dans le centre de distribution de l’entreprise et à son siège social.

De cette façon, l’entreprise, fondée en 1980, espère pallier à la pénurie de main-d’œuvre .

C’est pour rester compétitif et répondre à la demande d’une population grandissante et, on ne se le cachera pas, vieillissante aussi , a ajouté le président de Familiprix.

Ce projet d'automatisation va créer 230 emplois.

En plus d’améliorer le logiciel de laboratoire utilisé par les pharmaciens, Familiprix travaille également à l’élaboration d’une nouvelle plateforme numérique pour ses usagers, qui devrait voir le jour cet automne.

Il s’agit d’un des plus gros prêts accordés dans le cadre du programme ESSOR d’Investissement Québec, dans la dernière année.