Un immense thon rouge s’est échoué sur une plage de l'île Orcas, située entre l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, et l’État de Washington, au grand étonnement de biologistes marins de la région.

Joe Gaydos était à la maison lorsqu’il a reçu un appel inhabituel d’un ami le pressant de se rendre à la plage Crescent, située à proximité. J'ai sauté dans la voiture, je me suis rendu là-bas, j'ai marché sur la plage et bien sûr, j’ai vu ce thon rouge géant [...] C'était incroyable.

Joe Gaydos est le directeur scientifique de la SeaDoc Society, une organisation à but non lucratif de l'île d'Orcas qui se concentre sur la recherche et l'éducation sur la vie marine. La découverte a fait beaucoup de bruit dans la communauté scientifique, assure-t-il. Nous sommes tous redevenus des gamins de 5e année.

Ouvrir en mode plein écran Selon les autorités, le thon rouge nage généralement dans les eaux plus tempérées de l'océan Pacifique. Photo : Fournie par Joe Gaydos

Loin de son habitat

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, du département du Commerce des États-Unis, le thon rouge erre normalement dans les eaux plus tempérées de l'océan Pacifique. Il est généralement pêché à 185 kilomètres au large de la côte californienne.

Pour le moment, il est difficile de dire si l’aventure du poisson, si loin de son habitat, est un signe du réchauffement des eaux et des changements climatiques, ou s’il s’agit simplement d'un événement fortuit. Est-ce un signe de choses à venir? Nous ne savons vraiment pas , reconnaît Joe Gaydos.

Dans dix ans, si nous avons une pêcherie de thon rouge, nous penserons : ''Oh, nous nous souvenons de ce premier jour''.