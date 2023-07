Inondations : toute la région surveillée

L’Estrie subit toujours les effets des importantes pluies et des forts vents. Plusieurs lacs sont sous surveillance et menacent de déborder.

Magog

À Magog, la situation est toujours critique. Le niveau du lac ne descend pas.

Sylvain Arteau, directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Magog, demande aux gens d’éviter de circuler sur le lac pour protéger les berges en raison de présence de débris dans l’eau.

On a hâte que la situation change de côté et que l’eau du lac descende. Notre expert en gestion de barrage d’Hydro-Magog est, quant à lui, très optimiste. On annonce deux jours de beau temps et ça devrait mener vers une baisse du lac. On continue de surveiller de près la situation , précise Sylvain Arteau.

Ouvrir en mode plein écran Des quais ont été attachés à Magog pour éviter qu'ils ne dérivent Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

Il est toujours question d'inondation moyenne, avec un niveau à 208 mètres, niveau resté stable depuis lundi. Pour diminuer la quantité d'eau dans le lac, la Ville a indiqué mardi l'évacuer à une vitesse de 195 mètres cubes par seconde.

Pour l'instant, aucune évacuation n'est requise, mais Sylvain Arteau avoue être devant l’inconnu et ne pas connaître les prochaines étapes.

L’Organisation municipale de sécurité civile de Magog (OMSCM) fera de nouveau un point de presse à 14 h mercredi pour faire le point sur les inondations

North Hatley

Le lac Massawippi n'a pas été épargné par les importantes quantités de pluie des derniers jours.

La Sécurité publique indique que le niveau de l'eau, à près de 162 mètres, est toujours sous surveillance.

Ouvrir en mode plein écran Les bateauxs toujours attachés aux quais pourraient vivre des bris s'il y a de la circulation sur le lac. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Le président de la Régie du Parc régional Massawippi, Patrick Clowery, rapporte que les gens qu'il rencontre sont préoccupés par la situation. Il y va de cette recommandation pour la population.

N’allez pas sur le lac. C’est très problématique quand le niveau de l’eau est très élevé puisque les gros bateaux font d’énormes vagues et ça crée de l’érosion. Ceux dont le bateau est toujours attaché à leur quai pourraient vivre les conséquences d’une circulation sur le lac. Les gens sont toujours invités à venir visiter notre belle région, mais le lac sera à éviter , explique Clowedy.

S'il se souvient d'un grand coup d'eau en 1996, Patrick Clowery avoue qu'il faudra revoir les façons de faire en raison des changements climatiques.

Bromont

Bromont, qui s’en était bien sorti jusqu'à maintenant, vit les contrecoups des intempéries. Les dommages restent toutefois mineurs.

Au parc aquatique, un ruisseau a débordé, provoquant de la boue. Les bassins ont dû être vidés, puis nettoyés. La reprise des activités du parc devrait se faire dans la journée de mercredi.

Ouvrir en mode plein écran Les bassins près des glissades ont dû être vidés et nettoyés. Photo : Radio-Canada

Les pistes de vélo de montagne devraient également être vérifiées et nettoyées pour s'assurer de la sécurité avant leur ouverture.