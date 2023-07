Un iPhone de 2007 non déballé vendu 250 000 $

Une personne a déboursé 190 000 dollars américains (250 000 dollars canadiens) pour mettre la main sur un exemplaire scellé et dans un « état exceptionnel » d’un iPhone de première génération, sorti en 2007. Cela représente environ 300 fois son prix d’origine.

Le modèle est particulièrement rare en raison de sa bonne condition, certes, mais aussi pour sa capacité de stockage de 4 Go. Apple n’a fabriqué cette version que pendant deux mois, voyant que le modèle à 8 Go avait beaucoup plus de succès auprès des consommateurs et consommatrices.

Cette rareté s’est concrétisée dans le nombre d’offres déposées – soit 28 – pour mettre le grappin sur l’appareil du géant. Cinq d’entre elles dépassaient les 100 000 dollars américains (132 000 dollars canadiens).

Selon la maison de ventes aux enchères LCG Auctions, l’un des cosignataires du lot faisait partie de l’équipe d’ingénierie d’Apple au moment où l'iPhone a été lancé.

LCG Auctions n’est pas inconnu de la revente de ces appareils de la marque à la pomme : ces derniers mois, la maison a réussi à vendre deux iPhone de 8 Go de première génération pour 39 000 dollars américains (environ 55 000 dollars canadiens) et 63 000 dollars américains (environ 83 000 dollars canadiens).

Bien que ces appareils toujours scellés soient populaires dans les maisons de ventes aux enchères, leur utilité en est toute autre : ils ne pourraient plus fonctionner de nos jours pour faire des appels. Le premier modèle d’iPhone était compatible avec le réseau 2G, débranché dans plusieurs régions du monde.