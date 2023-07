Multiplication des sites de dépôt de verre récupéré au Québec

La collecte volontaire du verre ne cesse de gagner en popularité au Québec malgré la décision du gouvernement Legault de repousser l’entrée en vigueur de la nouvelle consigne sur les bouteilles de vin. Il y a actuellement des points de dépôt dans 96 municipalités, alors qu’en 2019, il n'y en avait que 25.

C’est clair que ça dépasse complètement nos attentes.

Selon nos informations, on compte 122 points de dépôt dans les 96 municipalités qui ont des conteneurs pour récupérer le verre et ainsi éviter qu’il se retrouve en grande partie à l'enfouissement. L’an dernier, plus de 6500 tonnes de verre ont été recueillies. En 2021, c'était plus de 5000 tonnes.

La minute où on met un conteneur quelque part, il se remplit à la vitesse de la lumière.

Le verre recueilli dans les conteneurs qu’on trouve dans les municipalités est recyclé à 95 %. Il est envoyé à l'usine d’Owens Illinois, à Montréal, où il est fondu pour en faire de nouvelles bouteilles. Une façon, selon Jean-Claude Thibeault, de recycler le verre utilisé par les Québécois.

Malheureusement, le verre qui se trouve dans les bacs de recyclage et qui est acheminé dans les centres de tri aboutit en général dans des sites d’enfouissement ou est transformé pour faire du sable abrasif et des filtres à piscine. Ce n’est pas vraiment du recyclage parce que, du vrai recyclage, c’est prendre du verre et faire des contenants de verre , soutient Jean-Claude Thibeault.

Cette mobilisation pour récupérer et recycler le verre a commencé à Saint-Denis-de-Brompton en 2015. Dans certaines municipalités, des conteneurs ont aussi été installés pour recueillir le carton et le styromousse.

Cinq fois moins cher

Selon Opération Verre vert, il en coûterait environ 254 $ aux Québécois pour chaque tonne de verre traitée dans les centres de tri alors qu’il en coûterait environ 50 $ quand le verre est déposé dans un dépôt volontaire. C’est cinq fois moins cher, note M. Thibeault.

Vu ces coûts et le nombre important de citoyens qu’il y a à Montréal, il déplore qu’il n’y ait pas davantage de dépôts volontaires dans la métropole.

Jean-Claude Thibeault n’arrive pas à comprendre pourquoi l’administration Plante n’en fait pas davantage pour recycler le verre des Montréalais. C’est malheureux que l’équipe Plante n’ait pas planché là-dessus. Il me semble que ça serait le temps. [...] Ça m'étonne beaucoup parce que politiquement on a l'impression que cette équipe-là a une préoccupation de développement durable.

Ouvrir en mode plein écran De nombreux résidents du Québec font la route vers l'Ontario, où le verre est consigné, avec leurs bouteilles vides achetées à la SAQ. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On ne compte que quatre points de dépôt volontaire de verre à Montréal : deux dans Ahuntsic-Cartier et deux dans Ville-Marie.

La responsable de l’environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-Andrée Mauger, affirme que l’administration Plante a déjà songé à en faire installer davantage pour recueillir les contenants de verre des citoyens.

Elle soutient même que la Ville a lancé un appel d'offres, avant d’abandonner le projet. On a eu un seul soumissionnaire à prix très, très élevé. Un nouveau fournisseur de la Ville. Un seul camion, donc on était à risque de bris de service.

Elle affirme par ailleurs que les points de dépôt de verre engendrent des problèmes dans les quartiers où ils sont installés. Ce n’est pas évident parce que ça génère des nuisances : le bruit, le verre cassé... Donc, quand on est à proximité des résidences, c’est un défi , explique Marie-Andrée Mauger.

La responsable de l’environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal affirme que la modernisation de la collective sélective et l’implantation de la consigne élargie vont permettre d’améliorer la récupération et le recyclage du verre à Montréal.

En mai dernier, Québec annonçait un nouveau report de la consigne élargie sur les bouteilles de vin. Elle ne sera implantée qu’en 2025. Pour justifier cette décision, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a évoqué le manque d’infrastructures nécessaires pour élargir le système de consigne.

La réforme de la consigne au Québec, prévue pour l'automne 2022 avant d’être reportée au printemps 2023, ne sera finalement pas implantée avant deux ans.