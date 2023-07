Le festival des arts de Summerside réunit amateurs et professionnels

Le festival des arts de Summerside bat son plein du lundi 18 au mercredi 19 juillet. L'événement permet à de nombreux artistes amateurs de présenter leur travail au public.

Sur la rue Prince à Summerside, de grandes toiles imprimées permettent aux voitures de passage d'avoir un aperçu de la production artistique locale. Celles et ceux qui s'arrêtent peuvent découvrir, dans le jardin de la maison Lefurgey à côté, un éventail beaucoup plus large et varié.

Chaque jour depuis l'ouverture du festival des arts de Summerside, une trentaine de peintres, sculpteurs, artistes et artisans en tous genres se relaient en trois groupes, du matin jusqu'au soir, pour montrer leur travail au public.

Je trouve, c'est vraiment important parce que y a beaucoup de monde qui réalise pas l'ouvrage et les heures qui se passent dans la poterie, l'art du verre, les peintures, et tout ça , témoigne Jules Aucoin. L'artiste originaire de Chéticamp et qui vit à Summerside depuis le milieu des années 1980, propose des objets décoratifs en verre coloré.

Pour lui, le festival est une bonne manière de montrer son art. Chaque année, je participe , affirme-t-il.

Jules Aucoin, qui travaille le verre coloré, participe chaque année au festival des arts de Summerside. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Rémi Boudreau, magicien et illusionniste invité par le centre Belle-Alliance à se produire sur place, apprécie aussi cette connexion avec le public, plus difficile dans une grande salle.

Au public amusé, il présente des tours de cartes, de balles en mousse qui apparaissent, se dédoublent ou disparaissent. Les spectateurs sont constamment invités à participer.

Le magicien Rémi Boudreau, invité par le centre Belle-Alliance à se produire lors du festival des arts de Summerside, fait participer le public à ses tours. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

C'est sûr que sur scène, tu vas faire apparaître des lapins, des oiseaux, tout ça, mais c'est pas la magie dans les mains des gens. Fait que pour moi c'est vraiment important. Puis d'avoir l'opportunité de communiquer avec les gens après [le spectacle] c'est aussi très intéressant , explique le prestidigitateur.

Lauren Johnston, étudiante qui travaille au sein de l'organisation du festival pour l'été, confirme cette volonté de mélanger amateurs et professionnels au sein du même espace.

Lauren Johnston, qui travaille au sein de l'organisation du festival, insiste sur l'importance d'inviter des artistes non professionnels au festival. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

C'est une chance pour les artistes d'avoir un sens de fierté dans leur travail, de savoir l'importance de la création et pas juste la valeur monétaire , complète l'employée.

Jules Aucoin profite en effet du contact avec les personnes de passage pour présenter en détails toutes les étapes de son travail, de la découpe au collage en passant par le ponçage. Il lui reste quelques heures avant de laisser sa place à d'autres, avant de revenir mercredi 19 juillet pour une dernière journée de démonstration, et peut-être aussi de vente.