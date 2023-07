L’Université de Moncton et le CCNB à la recherche de logements pour leurs étudiants

Si plusieurs préfèrent ne pas penser à la rentrée scolaire en plein mois de juillet, l’Université de Moncton et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) se préparent déjà à accueillir les nombreux étudiants internationaux. Leur trouver un logement est une priorité pour ces institutions qui demandent l’aide de la population et des propriétaires de logements.

Selon Statistique Canada, le Grand Moncton est la région métropolitaine qui a la croissance la plus rapide au pays. Trouver un logement est une tâche ardue.

L’Université de Moncton accueille de nombreux étudiants internationaux. Bon nombre d’entre eux doivent trouver un logement. L’Université tente donc de prévoir le coup en établissant une liste de propriétaires qui ont des logements disponibles pour être prête à jumeler les étudiants, à leur arrivée dans quelques semaines.

Ouvrir en mode plein écran Gabriel Cormier, vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines de l'Université de Moncton (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L’année dernière, on avait aidé à placer une soixantaine d’étudiants, on s’attend environ à quelque chose de similaire, peut-être proche d’une centaine d'étudiants qui auront besoin d’aide à se trouver un logement , explique Gabriel Cormier, vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines à l’Université de Moncton.

Publicité

Un appel à tous

L’Université tente de rejoindre non pas seulement les propriétaires de logements, mais toute personne qui a une chambre, un appartement, ou une partie d’une résidence à offrir. Il faut communiquer avec l’Université pour indiquer le type de logement disponible, le prix et la durée de location.

L’an dernier, l'appel à la communauté avait été fait mais seulement à la fin du mois d’août. Cette année, on s’y prend d’avance pour que le résultat soit le même , poursuit Gabriel Cormier.

Il souligne que les résidences universitaires sont complètes et qu’une liste d’attente compte maintenant quelques centaines d’étudiants . L’aide de la communauté est donc nécessaire.

Le CCNB adopte une approche différente

Au CCNB , on lance un projet pilote qui prévoit une entente de gestion avec les propriétaires de logements de la province.

Selon ce partenariat, le CCNB s’occupera de faire la promotion du logement disponible, de trouver un étudiant qui le louera et collectera même les loyers auprès des étudiants. C’est le CCNB qui paiera directement le propriétaire du logement, sur une base trimestrielle.

L'idée, c'est d’essayer de réduire au minimum la friction qui peut se développer entre un locataire et un propriétaire et de rendre ça facile pour les propriétaires, pour les encourager à rendre les logements disponibles , explique le président-directeur général du CCNB , Pierre Zundel.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Zundel, président-directeur général du CCNB (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Ces ententes sont disponibles dans toutes les communautés qui accueillent un campus du CCNB , mais le besoin de logements est plus important à Dieppe, à Bathurst et à Campbellton, selon Pierre Zundel.

Publicité

On a à date 15 ententes qui sont soit signées ou en phase terminale pour à peu près 90 chambres. On espère en avoir plus que ça, mais quand même, il y a un fort intérêt.

Pierre Zundel a bon espoir que ce projet pilote portera ses fruits et que l’intérêt des propriétaires sera grandissant au fil des ans.

Il ajoute qu’un projet de construction d’une résidence étudiante à Bathurst est en cours d’élaboration, mais ce projet ne pourrait se concrétiser que dans quelques années.

Avec les informations de l’émission La matinale d’ICI Acadie