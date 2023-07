Les employés des magasins de la Société des alcools du Manitoba en grève d’un jour

Les employés des magasins de la Société des alcools du Manitoba ont déclenché une grève d'un jour, mercredi. Ils déplorent le déroulement des négociations pour le renouvellement de leur contrat.

Environ 1400 membres du Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (SEGM) sont en grève. Ils sont sans contrat de travail depuis plus d'un an.

Le président du syndicat, Kyle Ross, estime que la dernière offre de la Société des alcools et des loteries du Manitoba n'est pas adaptée à la réalité des travailleurs.

Il soutient qu'elle n'est pas suffisante pour aider les travailleurs à faire face à l'augmentation du coût de la vie, aux effets de la pandémie et à l'augmentation des vols qualifiés dans les magasins « Liquor Mart » de la province.

Selon Kyle Ross, la Société des alcools et des loteries du Manitoba n'a pas répondu immédiatement à ces critiques et les négociations doivent reprendre dans les prochains jours.

La grève ne touche pas les vendeurs d'alcool privé.

Avec les informations de La Presse canadienne