Coût de l’essence : des élus gaspésiens dénoncent des disparités

Les deux députés caquistes de la Gaspésie, Catherine Blouin et Stéphane Sainte-Croix, demandent au commissaire à la concurrence de se pencher sur le prix de l’essence vendu en région. Un économiste prévient toutefois que de simples constatations ne suffisent pas pour tirer des conclusions quant à des irrégularités en la matière.

Dans une lettre acheminée le 11 juillet au Bureau de la concurrence, les deux députés du gouvernement Legault s’adressent à Matthew Boswell. Ils disent considérer que le prix payé à la pompe est un enjeu important pour beaucoup de citoyens .

Depuis plusieurs années, le prix de vente de l’essence en Gaspésie, principalement dans le secteur de Chandler, est un sujet récurrent et dénoncé par plusieurs citoyens et entreprises.

Les élus expliquent dans leur missive qu’ils ont observé des disparités entre les prix affichés à la pompe à Chandler, Gaspé et Sainte-Anne-des-Monts. Selon eux, les Gaspésiens et Gaspésiennes en font les frais depuis maintenant trop longtemps .

La ministre responsable de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina, entourée de la députée de Bonaventure, Catherine Blouin et du député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix (Photo d'archives)

Les deux députés indiquent que le prix affiché à la pompe dans ces trois secteurs depuis la fin mai est de 1,79 $ le litre, alors que le prix moyen devrait plutôt se situer à 1,74 $.

En date du 19 juillet, le prix réaliste établi par CAA-Québec avoisinait 1,75 $ en Gaspésie, alors que le prix moyen payé à la pompe atteignait plutôt, selon l’organisation, 1,77 $. Toujours selon CAA-Québec, le litre était en moyenne payé 1,79 $ à Gaspé mercredi.

Pas si simple à démontrer

Jean-Thomas Bernard est économiste et professeur invité au département de science économique de l’Université d’Ottawa. Il constate qu’il n’est pas si fréquent de voir des députés provinciaux interpeller de la sorte le commissaire à la concurrence en ce qui a trait au coût de l’essence.

Il précise toutefois qu’il est très facile de demander à ce qu'une enquête soit amorcée au sein de cette instance; un citoyen peut lui-même s’adresser au commissaire en lui adressant une lettre, par exemple.

Jean-Thomas Bernard, professeur invité au département de sciences économiques à l'Université d'Ottawa

Il est toutefois beaucoup plus ardu, selon lui, d’établir un verdict de culpabilité en ce qui a trait à la fixation frauduleuse du prix de l'essence. Pour ce faire, il n’est pas suffisant de constater des écarts de prix entre régions. Il doit être établi hors de tout doute qu’un acte répréhensible est en cause.

Il faut montrer que [les détaillants] se sont concertés, qu’ils ont comploté pour établir ce résultat-là. Ça prend des preuves et pas juste des ouï-dire.

M. Bernard précise qu’avec l’affichage du prix à la pompe devant toutes les grandes enseignes, il demeure facile pour les distributeurs d’apporter des ajustements à leur prix afin d’éviter de perdre des ventes.

Aujourd’hui, les consommateurs n’ont plus de fidélité à l’égard de certaines marques. Ils vont faire le plein où c’est le moins cher, en général près d’un trajet qu’ils utilisent sur une base régulière. On ne se déplace plus pour deux ou trois cents dans une autre ville , rappelle-t-il.

La marge de distribution en cause?

Le coût du transport de l’essence vers l'extérieur des grands centres ne fait généralement pas de différence significative, selon Jean-Thomas Bernard, sur la facture du consommateur d’une région dite éloignée.

À son avis, c’est plutôt la marge de distribution des bannières qui influe le plus sur le portefeuille des automobilistes, une marge qui avait d’ailleurs été dénoncée en décembre dernier par CAA-Québec dans l’Est-du-Québec. Tous les distributeurs paient à peu près le même prix à la sortie de la raffinerie , souligne l’économiste.

Jean-Thomas Bernard précise que la période estivale est toutefois propice à une hausse des prix, puisque les volumes augmentent également à ce moment. En été, c’est à peu près toujours à cette période-là que les marges de distribution sont les plus élevées.

Au cours de la dernière année, ces marges ont néanmoins été plus grandes au Québec qu’en Ontario, renchérit Jean-Thomas Bernard.

