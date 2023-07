Sortir Barbie de sa boîte

La commande était risquée : comment proposer au cinéma une Barbie féministe? Comment prendre en compte les critiques adressées au fil des ans à la célèbre poupée – sur des questions de diversité corporelle notamment – pour faire un film qui ne fait pas que perpétuer des idéaux de beauté inatteignables?

Le long métrage signé Greta Gerwig, coécrit avec son conjoint, le cinéaste Noah Baumbach, réussit ce tour de force. Le résultat est un peu fou, brillant et même touchant.

Barbie s’ouvre sur un hommage à 2001 : Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick. Depuis la nuit des temps, les petites filles ont joué à la maman avec des poupées représentant des bébés, jusqu’à ce qu’apparaisse, forme monolithique, la statuesque Barbie. Cette femme adulte qui leur propose d’imaginer une vie indépendante dans une maison de rêve, toujours impeccablement vêtue. Une révolution s’opère. Depuis, Barbie peut tout faire : elle est médecin, présidente, récipiendaire de prix Nobel – alors qu’à ses côté, son compagnon Ken lui est… seulement Ken.

Nous voici donc à Barbieland, monde où vivent les Barbie dans une société menée par des femmes exceptionnelles et où s'enchaînent les excellentes journées sous le soleil. Ken, lui, ne passe une bonne journée que si Barbie lui donne de l’attention.

Mais voilà que notre Barbie stéréotypée, la belle blonde sans talent spécial (Margot Robbie), commence à penser à la mort et à faire de la cellulite : pire, elle a perdu la célèbre arche de son pied et son talon touche le sol pour une première fois. Elle décide donc de partir pour le vrai monde afin de trouver les réponses à ses questions, accompagnée de Ken (Ryan Gosling) et de ses patins à roues alignées.

Barbie perdra dans le film la célèbre arche de son pied, provoquant l'horreur chez ses amies. Photo : Warner Bros. Pictures/YouTube

Sur les plages de Californie, c’est le choc pour Barbie. Elle constate qu’elle et ses consoeurs n’ont pas changé le monde, loin de là. L’Amérique est toujours majoritairement menée par les hommes, le sexisme est omniprésent et les Barbie sont considérées comme ringardes et toxiques par plusieurs. De son côté, Ken découvre aussi quelque chose dont il n’avait jamais soupçonné l’existence et qui lui semble la solution à tous ses problèmes : le patriarcat.

Si l'ouverture du film enchaîne les gags sur le quotidien d’une Barbie – la douche sans eau, les tasses vides, les vagues en plastique de l’océan – l’audacieuse proposition de Greta Gerwig se cristallise alors que le parfait monde de Barbie se fracture et se complexifie. Non seulement la réalisatrice se permet de pousser la folie et d’offrir un grand numéro musical avec un affrontement épique entre les Ken, mais elle propose aussi une grande douceur et une grande sensibilité en se questionnant sur la complexité de l’expérience humain et de la condition féminine.

La route n’est pas sans écueil. Le film est parfois hésitant sur le ton à adopter et devient par moment un peu victime de sa propre ambition à la fois esthétique et thématique (on se défend comme on peut par exemple des accusations d’apologie du consumérisme, mais la réalisatrice n’a pas toujours les coudées totalement franches). Mais on nous en met plein la vue sur le chemin de Barbieland, avec une direction artistique exceptionnelle et une ingéniosité épatante pour donner vie aux personnages.

Ryan Gosling vole la vedette dans le rôle de Ken. Photo : Capture d'écran YouTube, Warner Brothers

Si Ken est ici le personnage secondaire, Ryan Gosling vole toutefois largement la vedette en jouant son blond personnage avec un intense dévouement et une absence de peur du ridicule qui lui permet de s’imposer comme la grande force comique du film; avec derrière lui une armée de parfaits Ken, dont ses compatriotes canadiens Simu Liu et Michael Cera, qui lui se démarque dans le rôle du seul et unique Allen, poupée rapidement discontinuée par Mattel.

Entourée des Barbie non-stéréoypées Issa Rae, Kate McKinnon et Hari Nef, Margot Robbie, aussi productrice du film, infuse pour sa part un côté plus tendre et lumineux à sa poupée en perte de repères et en pleine crise existentielle. Il y a quelque chose de bouleversant à voir Barbie pleurer.

De gauche à droite, America Ferrera, Simu Liu, Margot Robbie, Issa Rae, Ryan Gosling – une partie de la dsitribution du film – et la réalisatrice Greta Gerwig, Photo : gareth cattermole/getty images / Gareth Cattermole

Barbie affrontera ce week-end au box office Oppenheimer, film de Christopher Nolan sur le père de la bombe atomique; donnant naissance au phénomène Barbenheimer , alors que les cinéphiles préparent leur horaire pour voir les deux films et que les memes se multiplient pour imaginer des hybrides des deux oeuvres qui pourraient difficilement plus être à l’opposé l’une de l’autre.

Un combat que la célèbre poupée de Mattel pourrait très bien remporter vu le battage médiatique et publicitaire d’envergure autour de sa sortie, et vu les hordes de cinéphiles qui se préparent à se rendre au cinéma vêtus de rose.