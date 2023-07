Le Manitoba renforce son programme de surveillance de la maladie débilitante des cervidés

Le Manitoba investit 880 000 $ pour réduire les temps d’attente de l’analyse d’échantillons de cervidés provenant du programme de surveillance de la maladie débilitante. Deux cas supplémentaires de la maladie mortelle ont d’ailleurs récemment été identifiés dans la province.

Cet argent, promis dans le budget de 2023, permettra d’embaucher un biologiste de faune sauvage supplémentaire et d’autres employés.

Dans une zone le long de la frontière avec la Saskatchewan et le long de la frontière américaine, les chasseurs doivent soumettre les têtes de cervidés qu'ils tuent à la province afin qu’elle puisse effectuer un test de dépistage de la maladie débilitante chronique.

La zone de soumission obligatoire d’échantillons a été considérablement élargie après la découverte de la maladie au Manitoba, en 2021.

En 2022, la province a reçu 5878 échantillons de cervidés dans le cadre de son programme de surveillance de la maladie débilitante chronique. C’est cinq fois plus que le volume d’échantillons obtenus durant l'année précédente.

Le temps d’attente pour obtenir le résultat d’un test peut maintenant atteindre 20 semaines, soit cinq mois.

Ouvrir en mode plein écran Un technicien prélève des échantillons provenant d'une tête de cerf dans le laboratoire de faune sauvage de Dauphin, au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Dans le communiqué de la province, le ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord, Greg Nesbitt, souligne que la maladie débilitante chronique est une grave menace pour la faune manitobaine.

Cet investissement supplémentaire va élargir la capacité d’effectuer des tests, avec le but de réduire la durée des analyses pour la saison de chasse de 2023. Il est critique de tester plus d’animaux plus souvent, afin de détecter la maladie rapidement et de développer des stratégies efficaces pour protéger les populations de faune sauvage à l’avenir , poursuit le ministre.

La gestionnaire de la Manitoba Wildlife Federation, Carly Deacon, salue cet investissement et souligne que les chasseurs « prennent au sérieux » la maladie débilitante chronique.

Deux nouveaux cas

La province note qu’un total de 22 cas de maladie débilitante chronique des cervidés ont été découverts au Manitoba, soit deux de plus que dans un bilan fourni en mars.

La forte majorité des bêtes infectées sont des cerfs mulets se trouvant le long de la frontière avec la Saskatchewan.

Le ministère des Ressources naturelles et du Développement du Nord anticipe que le nombre de cas augmentera alors que plus de tests sont effectués , indique le communiqué de la province.

Radio-Canada a demandé des précisions à la province sur ces deux nouveaux cas de la maladie.

La maladie débilitante chronique des cervidés est toujours mortelle. Les premiers cas au Canada ont été découverts en 1996, dans une ferme de wapitis, en Saskatchewan. Depuis, la maladie s’est propagée dans les populations sauvages de cerfs en Saskatchewan et en Alberta.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve de transmission de cette maladie aux humains, Santé Canada recommande de ne pas manger de viande d’un animal infecté.