Jeux du Québec : le triathlon, une histoire de famille en Mauricie

Boucher, St-Pierre, Dansereau. L’équipe mauricienne de triathlon en vue des prochains Jeux du Québec regorge de frères et sœurs d’une même famille. Une dynamique dont les membres espèrent profiter lors des épreuves à Rimouski.

Angéline, Marguerite et Charles Boucher participeront ont commencé le triathlon en bas âge. Ça va faire notre huitième été qu’on fait du triathlon. On a tous commencé en même temps , raconte Marguerite.

Ce sont même eux qui ont donné la piqûre du sport à leurs parents.

Mon chum a embarqué et un an après c’est moi qui ai suivi donc depuis sept ans, les cinq on part la fin de semaine pour faire des triathlons en famille , explique la mère du trio, Édith Châteauneuf.

On peut s’entraider, on peut faire des entraînements ensemble.

Pour la mère de ces trois triathloniens, le défi est de contrôler ses émotions durant la compétition. C’est très stressant surtout à vélo. Il y a plus de risque de chute, donc moi j’ai toujours hâte que la partie vélo soit terminée. Puis après ça, on a hâte de les voir arriver. Quand ils terminent leur course, c’est toujours très émouvant , poursuit-elle.

Publicité

Le triathlon, c’est aussi une histoire de famille chez les St-Pierre. L’entraîneur Benoît-Hugo St-Pierre est aussi le père d’une athlète de l’équipe, Frédérique St-Pierre.

Mes parents à la base en faisaient, ça fait longtemps qu’ils en font. C’est sûr qu’ils m’ont donné la passion , souligne cette dernière.

Pour la prochaine fin de semaine, c’est Rimouski qui pourra profiter de l’énergie familiale de l’équipe mauricienne.

D'après le reportage d'Édouard Dubois