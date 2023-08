Le doublage des productions étrangères pour le cinéma et la télévision est une industrie importante au Québec. Des reportages tirés de nos archives témoignent de l’évolution de ce secteur d’activité en pleine mutation et des obstacles qu'il rencontre.

Le doublage est un procédé qui permet d’ajouter à un film ou à une émission de télévision des paroles dans une autre langue que celle de la production originale.

Un auditeur francophone peut ainsi suivre tout naturellement un dialogue en français entre deux personnages américains dans une scène de film campée au cœur des États-Unis.

Une immersion qui est souvent préférée à l’utilisation de sous-titres, autre option qui existe pour permettre aux spectateurs de comprendre une production tournée dans une langue étrangère.

2:54 Ciné-magazine, 7 décembre 1975

C’est dans les années 50 qu’a été mis au point le doublage sur bande rythmographique, une méthode qui permet aux comédiens-doubleurs de synchroniser leur lecture avec l’image en mouvement.

Publicité

À l’émission Ciné-magazine du 7 décembre 1975, les responsables du studio Sonolab nous expliquent les étapes de la postsynchronisation d’un film suivant cette méthode.

On prend d’abord le film original et on en détecte les segments d’échanges de paroles. La traduction des conversations ne peut pas simplement se faire mot à mot. Pour bien coller à l’histoire, elle doit être conforme aux mouvements de la bouche et à la longueur des répliques.

Une bande rythmographique est produite selon ces indications. Tout doit y être inscrit : les soupirs, les rires, la longueur d’une parole. La labiale de l’adaptation en français devra s’apparenter le plus possible à celle de la langue originale du film.

Reste alors aux comédiens à suivre cette bande qui défile avec un repère qui leur signale quand prendre la parole et enregistrer leur piste en français.

6:31 La vie d'artiste, 18 septembre 1997

À l’émission La vie d’artiste du 18 septembre 1997, des comédiens s’expriment sur les qualités requises pour faire du doublage.

Publicité

Il faut beaucoup d’écoute, de détente, de générosité, d’humilité, soutient la comédienne Marie-Andrée Corneille, qui a doublé les actrices américaines Bridget Fonda, Annette Benning et Meryl Streep.

On doit ainsi se nourrir du jeu de l’interprète original d’un personnage plutôt que tenter de l’imiter. Notre métier n'est pas de copier le ton qu'il prend, précise le comédien Ronald France, mais de copier le sentiment qu'il exprime, son émotion.

Au moment de la distribution des rôles, les comédiens-doubleurs sont par conséquent choisis suivant l’énergie qu’ils dégagent, leur débit et leur tempérament, explique la directrice de plateau Claudine Chatel.

Ils devront aussi être en mesure de simuler l’action tout en enregistrant leurs répliques, car le timbre d’une voix n’est pas le même si l'on est essoufflé, allongé ou encore si on a la bouche pleine!

Au milieu des années 90, le Conservatoire d’art dramatique de Montréal met en place un cours afin d’enseigner aux futurs comédiens le doublage et ses techniques.

11:26 Découverte, 7 septembre 2003

Le Québec a aussi fait preuve d’innovation en matière de doublage.

À l’émission Découverte du 7 septembre 2003, la journaliste Isabelle Montpetit nous parle d’un logiciel conçu par une petite entreprise québécoise qui a permis de moderniser la méthode de doublage par bande rythmographique avec des technologies de pointe.

Ryshco média a été fondée par la traductrice Jocelyne Côté et le directeur de plateau Howard Ryshpan, qui travaillaient dans l’industrie du doublage et souhaitaient tirer profit des progrès de l’informatique pour rendre le processus de travail plus efficace.

Leur logiciel DubStudio parvient à détecter les dialogues d’un film, puis à les reproduire à l’aide de la reconnaissance vocale.

À cette étape, l’ordinateur est incapable de générer une traduction adaptée au doublage. Il est toutefois en mesure d’intégrer la version française de la bande rythmographique et de la placer au bon endroit.

DubStudio utilise même une police de caractères qui s'étire et se rétrécit à volonté tout comme dans la version artisanale manuscrite afin de bien respecter la longueur des échanges.

L’innovation de Ryshco média ne change pas complètement la façon de faire du doublage, mais elle permet d’en accélérer les aspects plus techniques. Cela donne davantage de temps aux doubleurs pour incarner les personnages et travailler en finesse, témoigne le comédien Frédéric Desager.

L’objectif des concepteurs de DubStudio en 2003 : devenir le standard mondial des méthodes de doublage et de postsynchronisation.

5:59 Téléjournal, 7 juin 2007

Depuis une bonne trentaine d'années, le dossier du doublage des films étrangers au Québec revient ponctuellement dans l’actualité.

Bien que le Québec soit reconnu pour la qualité de son doublage, il doit faire face à une forte concurrence provenant de la France.

Dans les années 40, explique la journaliste Lise Villeneuve dans son reportage au Téléjournal du 7 juin 2007, la France a adopté des mesures protectionnistes dans le domaine du cinéma. Tous les films étrangers qui prennent l’affiche dans l’Hexagone doivent obligatoirement être doublés dans un studio français ou européen.

Au Québec, il n’existe pas de telle loi, bien que de nombreux politiciens aient tenté de résoudre cette situation inéquitable. Le doublage des films en français au Québec ne repose donc que sur la bonne volonté des grands studios américains.

Certains producteurs, par exemple Disney, choisissent de faire doubler leur film en plusieurs versions pour différents pays parlant une même langue.

Une approche qui permet de respecter les différences culturelles et les spécificités régionales, des éléments qui peuvent encourager l’adhésion à un film par les spectateurs.

D’autres optent pour un seul doublage en français là où la loi les y oblige, afin d’économiser sur les coûts. La classe politique québécoise se demande si on ne devrait pas leur forcer la main.

En 2007, on se rend compte que de plus en plus de films et de séries télévisées arrivent sur les rayonnages sans piste sonore ou sous-titres en français. Rien n’a été prévu dans la loi pour ce support.

La situation ne s’améliorera pas avec la multiplication des plateformes numériques de diffusion. En 2014, Netflix a par exemple pris la décision que tous ses contenus seraient doublés en français en France.

Pourtant, martèle l’Union des artistes depuis plus d’une décennie, le Québec et le Canada pourraient adopter des mesures protectionnistes pour le doublage sans craindre de riposte de l’Organisation mondiale du commerce.

En vertu de la Convention sur la diversité culturelle de l’UNESCO adoptée en 2005 et signée par le Canada, le doublage peut être considéré comme un bien et un service culturel qui n’a pas à être soumis aux accords commerciaux.