Les Remparts nomment les adjoints d’Éric Veilleux

Deux semaines après son embauche, l’entraîneur-chef des Remparts de Québec, Éric Veilleux, a choisi ses adjoints. Éric Lavigne et David Rodrigue l’épauleront derrière le banc tandis que Paul-Olivier Rock a été embauché comme coordonnateur vidéo.

Ancien joueur dans la LHJMQ , Éric Lavigne a occupé le poste d’entraîneur-adjoint avec les Tigres de Victoriaville lors des deux dernières saisons. Il a auparavant joué le même rôle avec le Blizzard du Séminaire Saint-François M18 AAA en plus de diriger différentes équipes du hockey mineur élite de la région de Québec.

David Rodrigue obtient une promotion, lui qui était coordonnateur vidéo avec les Remparts depuis 2018 et préparateur physique depuis 2015. Il en sera à sa neuvième année avec l’organisation. Paul-Olivier Rock, un ancien des Chevaliers de Lévis dans les rangs midgets, comblera les anciennes fonctions de David Rodrigue.

Depuis ma nomination, j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs candidats et je suis aujourd’hui très heureux d’ajouter ces personnes d’expérience au sein de notre personnel hockey et d’avoir l’opportunité de travailler avec Éric, David et Paul-Olivier dès le début du prochain camp d’entraînement. Ce sont, comme moi, des passionnés de hockey , a déclaré Éric Veilleux par voie de communiqué.

Les Remparts ont aussi confirmé que Pascal Lizotte, entraîneur des gardiens de but, conserve son poste avec l’équipe.