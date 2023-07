Une nouvelle clinique de médecine familiale en collaboration voit le jour à Amherst. Elle fait partie de la stratégie du gouvernement de Tim Houston de créer 60 nouvelles cliniques en collaboration dans la province.

Cette stratégie a été lancée en mai, au coût de 17 millions $.

Les emplacements des 60 cliniques nouvelles et renforcées par Santé Nouvelle-Écosse sont 12 dans le nord, 17 dans l’est, 14 dans le centre et 17 dans l’ouest.

Une clinique en collaboration compte au moins trois fournisseurs de soins de santé qui travaillent ensemble pour soigner les patients.

Deux infirmières praticiennes et une infirmière en médecine familiale accueillent des patients dans la nouvelle clinique ouverte depuis le 8 juin à Amherst. Un médecin de famille commencera le mois prochain, alors qu’un pharmacien et un travailleur social feront également des rotations.

En tant que professionnelle de la santé et résidente d’Amherst depuis toujours, c’est très gratifiant de pouvoir redonner à ma communauté , a indiqué Laura Conrad, infirmière praticienne à la nouvelle clinique en collaboration d'Amherst.

Ouvrir en mode plein écran Santé Nouvelle-Écosse espère que les nouvelles cliniques en collaboration favoriseront la rétention des médecins. Photo : Shutterstock / kwanchai.c

Selon le Dr Aaron Smith, directeur général médical de la zone Nord pour Santé Nouvelle-Écosse, les fournisseurs de soins de santé préfèrent travailler ensemble.

Il ajoute que les fournisseurs reconnaissent que la prestation de soins au sein d’un groupe collaboratif hautement fonctionnel permet de s’assurer que les patients reçoivent des soins de grande qualité et sécuritaires, et aussi de permettre aux fournisseurs de soins de travailler de façon durable et gratifiante.