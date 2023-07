Une mère championne canadienne de cyclisme, un fils retraité du football

À 55 ans, Nathalie Champagne se frottera à l’élite mondiale du cyclisme sur route chez les maîtres, au début du mois d’août à Glasgow, en Écosse.

La Gatinoise pourrait difficilement être moins claire sur ses ambitions : elle a l’intention de gagner cette course de 86 kilomètres, le 4 août. Peu importe la course, je vise toujours à rester dans le peloton. Si tu es coincée en arrière, tu risques d’être bloquée pour le reste de la course , a-t-elle expliqué, citant en exemple les récentes courses du Tour de France.

Je vais tout faire pour être combative. Je veux avoir du plaisir et bien représenter le Canada.

Elle s’est mérité l’occasion de s’envoler sur le Vieux Continent après être montée à deux reprises sur la plus haute marche du podium aux Championnats québécois et canadiens de cyclisme sur route chez les maîtres, à la fin du mois de juin, en Beauce.

J’allais là-bas avec l’objectif de défendre mes titres [en course sur route et au contre-la-montre] acquis en 2022 à Victoriaville , a détaillé la double championne.

Cycliste Canada a offert cette combinaison à Nathalie Champagne, mais l'athlète voyagera en Écosse à ses frais.

Nathalie Champagne a pu partager ses victoires avec ses proches, mais aussi avec ses coéquipières du club Agowatt : On avait établi une belle stratégie d’équipe. Ça a super bien été. Je m’étais bien entraînée dans le parc de la Gatineau .

Comme dans les films, une course s’est jouée dans les 500 derniers mètres, où elle était alors en troisième position. J’ai regardé les deux cyclistes en avant. Avec 300 mètres, il y avait un petit dénivelé, j’ai donné au sprint pour finir première chez les femmes maîtres 35 à 65 ans.

Nathalie Champagne s'en va maintenant en Écosse avec un objectif bien précis : gagner! (Photo d'archives)

Un équilibre travail-famille-vélo

Avec un entraînement rigoureux - on peut la voir pédaler dans le parc de la Gatineau trois à quatre fois par semaine - et un voyage outre-mer, on pourrait croire que Nathalie Champagne est une athlète professionnelle. Mais c’est loin d’être le cas.

Elle s’entraîne après ses quarts de travail de coordonnatrice au service des ressources matérielles au Centre des services scolaire des Draveurs.

Mes collègues le savent. À 16 h, on me voit courir dans le corridor pour aller m’entraîner. Mes parents m’ont inculqué l’équilibre : faire du sport, travailler et bien m’occuper de mes garçons.

Ses garçons sont maintenant des adultes bien accomplis, prend-elle soin de préciser. Son aîné, Vincent Plouffe, s’est fait connaître comme botteur des Griffons du Cégep de l’Outaouais et des Ravens de l’Université Carleton.

Vincent Plouffe a effectué 58 bottés de dégagement en 2022, conservant une moyenne de 40,3 verges par botté. Son plus long étant de 60 verges. (Photo d'archives)

Il y a deux ans, il s’était rendu aux États-Unis dans l’espoir d’attirer l’attention des recruteurs du football professionnel. Il n’a toutefois pas été repêché dans la Ligue canadienne de football (LCF), de sorte qu’il a révisé ses plans de carrière.

J’ai obtenu un essai avec le Rouge et Noir d’Ottawa trois jours avant le repêchage de la LCF . J’avais espoir d’être choisi en 6e ou en 7e ronde, mais un seul botteur canadien a été repêché ce jour-là [Jake Julien, par le Rouge et Noir]. Le matin même, au repêchage des joueurs internationaux, 10 botteurs ont été repêchés.

De ce fait, Vincent Plouffe a décidé de retourner pour une dernière saison avec les Ravens, pour finir sur une note positive . À la retraite, il se concentre maintenant sur divers projets. Le matin, je travaille pour l’entreprise de mon père à Ottawa. L’après-midi, je m’occupe de mes logements, flip immobilier et de toutes occasions d’affaires qui croisent mon chemin.

Depuis la fin de sa carrière universitaire, Vincent Plouffe a à peine touché à un ballon de football. (Photo d'archives)

En toute humilité, l’ex-botteur accepte la nouvelle réalité : ce n’est plus lui l’athlète de la famille. C’est sa mère, et il en est très fier.

J’apprends à aimer le vélo comme elle a appris à aimer le football. Elle m’a tout donné pendant ma carrière, alors c’est à mon tour de m’intéresser à la sienne. Chaque souper, on parle de vélo. Après chaque entraînement, je lui demande comment ça a été. C’est la moindre des choses , a-t-il dit.