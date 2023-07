Charlottetown veut se densifier

Le maire de Charlottetown, Philip Brown, n'est pas contre l'idée de voir un jour une tour d'habitation à 30 étages, comme celle qui est envisagée à Moncton au Nouveau-Brunswick, dans sa ville.

L'Île-du-Prince-Édouard est la province qui a grandi le plus rapidement au pays du 1er avril 2022 au 1er avril 2023. La petite province insulaire compte maintenant plus de 176 000 citoyens, dont plus de 40 500 habitent à Charlottetown.

En entrevue à l'émission Le réveil d'ICI Acadie, Philip Brown a affirmé qu'une grande planification urbaine est entamée à Charlottetown et qu'il ne serait pas contre un projet de grande envergure, comme celui de Moncton, où un même immeuble abrite des logements et des commerces.

Il faut construire les bâtiments plus haut et plus gros parce qu'il n'y a pas assez de terrain parce qu'il n'y a pas assez de terrains dans la ville de Charlottetown. C'est très important de commencer une discussion sur l'importance de la densité, par juste pour la ville de Charlottetown, mais aussi la région de la capitale , a expliqué le maire au micro de Denis Duchesne.

Philip Brown et les autres maires des principales municipalités de l'Île-du-Prince-Édouard se sont par ailleurs récemment réunis, à Summerside, pour parler de plusieurs sujets, dont le logement. Il a aussi été question de transport et de créer un service qui pourrait créer un lien entre toutes les communautés de l'île.

Les discussions vont se poursuivre entre les maires des municipalités de l'île en octobre, cette fois-ci à Charlottetown.

