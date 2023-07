Pluie et vents : Brompton en mode nettoyage

Au lendemain des vents forts et de la pluie qui ont frappé le secteur de Brompton, les équipes de la Ville de Sherbrooke s'affairent à nettoyer la chaussée, jonchée d'arbres.

Ce matin, on constate l'ampleur des dégâts. Hier, ça paraissait pire parce que les arbres qu’on retrouve en bordure de la route étaient tous dans la rue, explique le coordonnateur aux mesures d’urgence à la ville de Sherbrooke, Stéphane Simoneau. Les routes ont besoin de réparation et c’est ce qu’on fera aujourd’hui [mercredi]. On va surtout faire du nettoyage de rues.

Ouvrir en mode plein écran La chaussée est jonchée d'arbres Photo : Radio-Canada / Émy Lafortune

Le secteur de Brompton à Sherbrooke a été durement touché par les intempéries hier en début de soirée. Elles ont laissé sur leur passage des arbres cassés, des bâtiments endommagés et des morceaux de tôle un peu partout sur le chemin du 5e Rang.

Une grange soufflée, des toitures parties au vent et même une feuille de tôle pliée dans un arbre ont été observés.

C’est venu d’un coup, assez rapidement. Nous avons reçu plusieurs appels dans le secteur de Bromptonville, notamment pour la grange.

Le chemin de la Rivière, le chemin Rivard ainsi que le 2e Rang ont aussi été touchés par ce phénomène météorologique, qui ne peut encore être nommé avec précision par les autorités. Les résidents du secteur l’ont décrit comme un épisode de courte durée avec des vents forts, une pluie soutenue et intense et des dégâts somme toute isolés.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs bâtiments ont été touchés par les intempéries. Photo : Radio-Canada / Émy Lafortune

Plusieurs propriétaires se disent sous le choc. Ils sont ébranlés d’avoir vécu cette situation. Une résidente du secteur raconte avoir été frappée par la force du phénomène météorologique.

Je marchais dans la rue après la tempête et j’avais l’impression de marcher dans une rivière tellement il y avait de l’eau.

Ponceaux détruits

Tout le système pour l’écoulement d’eau a été passablement en demande hier. Les ponceaux, à certains endroits, ont été complètement détruits. Les équipes vont s’affairer à faire ces réparations durant la journée de mercredi, les plus urgentes, pour redonner l’accès à la route , précise Stéphane Simoneau.

Les réparations pourraient s’étendre sur quelques jours.

Personne n’a été blessé.

Plus de détails à venir…