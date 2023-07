Après plus d'un an de conflit de travail et de négociations, les 5700 agents de la SQ ont une entente de principe en poche avec le Conseil du Trésor.

L'entente est le résultat d'un blitz de négociations entre l'Association des policiers provinciaux du Québec (APPQ) et le Conseil du Trésor qui s'est terminé tardivement, à 23 h, lundi soir.

Nous sommes parvenus à une entente de principe malgré la complexité des enjeux abordés et des perspectives diverses , a déclaré le président de l’ APPQ , Jacques Painchaud.

Ouvrir en mode plein écran Jacques Painchaud a été élu par acclamation à la présidence de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec. Photo : Radio-Canada / CHRISTIAN HEBERT PHOTOGRAPHE

Selon nos informations, c'est le lendemain, vers 16 h 30, que ladite entente a été signée et officialisée par les deux parties.

L'entente conclue aujourd'hui reconnaît les spécificités des fonctions des patrouilleurs et enquêteurs de la Sûreté du Québec et vise à favoriser l'attraction et la rétention de ses membres , a pour sa part déclaré par voie de communiqué Eric Girard, ministre des Finances.

La Sûreté du Québec est le service de police national qui permet à l'ensemble des Québécois de vivre avec un sentiment de sécurité très élevé partout sur le territoire. Grâce à l'expertise et à la vocation de ces hommes et de ces femmes, la SQ est sans contredit un service de police qui apporte la fierté à ses membres ainsi qu'à tous les Québécois , a ajouté son collègue François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique.

Pour le moment, les faits saillants de l'entente de principe demeurent inconnus.

Nos sources parmi les troupes de la SQ nous indiquent que la majorité des policiers syndiqués s'attendent à une entente équivalente à ce que les policiers du SPVM ont obtenu à Montréal .

La directrice générale de la Sûreté du Québec, Johanne Beausoleil, a bon espoir que l'entente améliorera les conditions de travail de ses policiers.

Je suis très heureuse de cette entente de principe qui témoigne de ma grande reconnaissance envers nos membres pour leur engagement et le professionnalisme dont ils font preuve au quotidien. De surcroît, de nouvelles dispositions au contrat de travail permettront une flexibilité accrue afin de maximiser la performance organisationnelle tout en réduisant le temps supplémentaire obligatoire , a exprimé par écrit la numéro un de la police provinciale.

L'actuel président Jacques Painchaud peut donc avoir le sentiment du devoir accompli.

En novembre dernier, ce dernier avait été élu par acclamation après la démission inattendue de l'ancien président Dominic Ricard pour motifs personnels .

Jacques Painchaud avait dû relancer entre autres les rondes de négociations qui n'allaient nulle part entre la partie patronale et son syndicat.

Selon l'article 13.05 des Statuts et règlements de l' APPQ , les textes de l'entente de principe seront communiqués aux policiers de la SQ dans la semaine du 11 septembre prochain.

La tournée provinciale des délégués syndicaux, en vue du vote, est prévue la semaine suivante.