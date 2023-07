Le sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap vient de lancer un appel d'offres pour la restauration d’une façade de sa basilique située dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières. L’organisation s'attend à débourser plusieurs centaines de milliers de dollars pour les travaux de sécurisation.

Ce qui est demandé aux soumissionnaires est complexe : il faut faire réparer la façade de pierre sans endommager le reste du bâtiment. Certains vitraux doivent aussi être soigneusement protégés ou remis en état.

En 2018, le sanctuaire présentait un projet de modernisation majeur à la hauteur d'une quarantaine de millions de dollars, mais aujourd'hui le projet a été revu et est maintenant divisé par phases.

Avec la pandémie qu'on a connue, l'explosion des coûts, il a fallu redécouper le projet par différentes phases, donc nous y allons par différentes phases pour déterminer peu à peu ce que ça pourrait représenter en termes de coûts pour chacune des phases , explique le directeur du sanctuaire, Rémi Lepage.

La sécurisation fait partie de la première phase qui est en cours. Cette phase prévoit aussi la construction d'un nouveau pavillon d'accueil.

Il est important que les gouvernements soient au rendez-vous, financièrement, tout au long du processus, explique le directeur du sanctuaire, Rémi Lepage. Il y a certains fonds qui sont déjà disponibles, mais c'est très minime comparativement à tous les besoins qu’il peut avoir en termes de financement, donc on poursuit nos démarches pour assurer le financement de cette restauration , dit-il.

Le Sanctuaire est aussi confronté à l'assèchement de l’étang Sainte-Marie dans son parc, depuis l'année dernière. La Ville de Trois-Rivières est responsable de réparer la conduite d’eau problématique.

Nous, on a très hâte que le lac soit restauré. [...] C'est un lieu touristique important en Mauricie, alors on fait tout ce qu'on peut pour bien soigner les jardins et ça inclut le lac.