10 % des plaintes récentes contre des policiers municipaux à l’Î.-P.-É. sont justifiées

La Commission de police de l’Île-du-Prince-Édouard fait état de plus de 50 plaintes contre des agents des services policiers de Charlottetown, Summerside et Kensington de 2019 à 2022. Environ 10 % de ces plaintes (six en tout) sont jugées justifiées.

La Commission est la seule du genre en Atlantique qui publie des résumés de chaque plainte. Les policiers visés ne sont toutefois pas identifiés, et dans certains cas leur employeur non plus.

Il s’agit de maintenir un équilibre, explique la commissaire Cindy Wedge.

Je comprends parfaitement qu'il existe un très fort intérêt du public envers les services de police et les agences de surveillance civile. Nous visons à être aussi transparents que possible tout en protégeant le droit à la vie privée des personnes , affirme Cindy Wedge.

Survol des plaintes justifiées

La majorité des plaintes (environ 52 %) ont été jugées infondées ou injustifiées. D’autres ont été rejetées ou abandonnées, généralement parce qu’il était impossible de communiquer avec leurs auteurs ou parce qu’elles concernaient la GRC , qui a son propre système de traitement des plaintes.

Sur les six plaintes jugées justifiées, au moins trois visaient des agents de la police de Charlottetown. Le service policier concerné n’est pas précisé dans les trois autres cas.

Ouvrir en mode plein écran La Commission de police de l’Île-du-Prince-Édouard publie des résumés de chaque plainte portée contre des policiers municipaux, mais sans les identifier pour des raisons de respect de la vie privée, explique la commissaire Cindy Wedge. Photo : Radio-Canada / Brittany Spencer

Dans quatre cas, la solution était des excuses formelles présentées aux plaignants. La cinquième plainte justifiée a mené un policier à être rétrogradé et exclu de toute fonction de supervision pendant six mois. Un agent s’est vu imposer des mesures disciplinaires non précisées à la suite de la sixième plainte justifiée.

En général, les gens portent plainte le plus fréquemment pour ce qu'ils estiment être de la négligence professionnelle, par exemple lorsque la police ne fait pas d'enquête ou lorsqu'elle ne dépose pas d’accusation.

D’autres plaintes sont des allégations de conduite déshonorante, par exemple pour harcèlement, menaces, rudesse ou propos humiliants envers la personne plaignante.

Le traitement des plaintes

Les gens peuvent porter plainte directement à la Commission de police ou au service policier municipal concerné.

En vertu de la loi, le service policier concerné effectue une vérification à moins que la plainte comprenne des allégations graves ou criminelles qui justifieraient qu’elle soit traitée par l’Équipe d’intervention en cas d’incident grave de la Nouvelle-Écosse, explique le chef de la police de Charlottetown, Brad MacConnell.

Ouvrir en mode plein écran Le chef de la police de Charlottetown, Brad MacConnell. Photo : Radio-Canada / Brittany Spencer

À Charlottetown, un supérieur effectue une vérification de la plainte et présente son rapport au chef. Ce dernier décide ensuite si la plainte est justifiée.

Nous vivons dans un monde de transparence accrue, mais nous devons aussi travailler dans le cadre législatif prévu pour nous. La loi sur la police précise ces étapes , affirme Brad MacConnell.

Les plaignants insatisfaits peuvent demander à la Commission de réviser les conclusions de la vérification. Il y a eu huit révisions du genre ces trois dernières années. Dans chaque cas, la Commission a maintenu la décision du chef de la police.

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique indique qu’il reçoit chaque année un rapport de la Commission. Un directeur, Brody Connolly, souligne l’embauche récente d’une personne pour étudier ces renseignements en profondeur, vérifier si des tendances se dégagent, s’il y a des améliorations à apporter.