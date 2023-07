Le NPD demande que les PN soient plus inclues dans la gestion des ressources minières

Le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan (NPD) demande que les Premières Nations et les Métis soient davantage inclus dans la gestion des ressources minières de la province.

C'est ce que souligne la députée et porte-parole chargée des relations avec les Premières Nations et les Métis, Betty Nippi-Albright, après la production d'une série de cartes par le Saskatchewan First Nations Natural Resource Centre of Excellence, une organisation défendant les intérêts des Premières Nations.

Les cartes en question révèlent que la province a déjà octroyé des baux couvrant plusieurs centaines de kilomètres carrés à diverses entreprises, incluant des projets liés aux minerais de lithium, d'hélium et de terres rares.

Une grande partie de ce territoire se situe près de communautés autochtones ou fait partie de leurs territoires traditionnels.

Or, Betty Nippi-Albright argue que peu de consultations ont été effectuées auprès de ces communautés et que peu de partenariats ont été établis.

[Les Premières Nations et les Métis] sont fatigués de n'obtenir que les miettes. Ils veulent être de véritables partenaires.

Elle soutient également que le gouvernement provincial contrevient à son obligation de consulter , soit un de ses devoirs constitutionnels.

Ce dernier oblige le gouvernement provincial à consulter et à s'entendre avec les communautés autochtones avant de prendre des décisions ou de mettre en œuvre des mesures relatives à certains projets.

Les Premières Nations et les Métis ont toujours été exclus lorsqu'il s'agit de prendre des décisions ayant un impact sur leurs territoires traditionnels. [...] L'obligation de consulter dans cette province n'est pas respectée.

Une collaboration gagnant-gagnant

Cette semaine, la Première Nation crie Peter Ballantyne a rendu public un accord conclu avec une filiale de la Foran Mining Corporation.

Conformément à cet accord, des emplois seront offerts aux membres de la communauté autochtone, des contrats préférentiels seront octroyés et des paiements annuels seront prévus pour soutenir le développement de la mine de cuivre et de zinc prévue à 500 km dans le nord-est de Saskatoon.

Selon l'évaluation du directeur général de la Saskatchewan First Nations Natural Resource Centre of Excellence, Sheldon Wuttunee, de tels accords sont avantageux tant pour les Premières Nations que pour les entreprises impliquées.

Cet avis est partagé par Betty Nippi-Albright qui souligne que l'inclusion des populations autochtones en tant que partenaires égaux dans l'économie profite à l'ensemble des parties impliquées.

Le directeur général de la Saskatchewan First Nations Natural Resource Centre of Excellence, Sheldon Wuttunee.

Selon le professeur de droit à l'Université de la Saskatchewan, Benjamin Ralston, il semble que le gouvernement provincial s'appuie sur des interprétations juridiques restrictives.

Ce n'est pas à eux de déterminer ce qui est une bonne politique ou ce à quoi ressemble une relation qui fonctionne. Ils peuvent se contenter de prescrire le strict minimum requis par la Constitution , considère le professeur.

Cette stratégie pourrait s'avérer risquée à long terme pour le gouvernement. Je dirais que ce n'est pas non plus propice à la réconciliation et aux bonnes relations , ajoute-t-il.

De son côté, le ministre de l’Énergie et des Ressources de la Saskatchewan, Jim Reiter, indique que la province s'est engagée à respecter les traités et les droits constitutionnels des communautés autochtones.

Avec les informations de Jason Warick