N.-É. : cinq candidats se font la lutte à l’élection partielle dans Preston

Le Parti libéral de la Nouvelle-Écosse représente la circonscription de Preston depuis 20 ans, mais Carlo Simmons ne tient pas cela pour acquis lorsqu’il fait du porte-à-porte pour demander l’appui des gens aux élections partielles du 8 août.

J’aime le défi , a-t-il dit. Nous sommes un peu comme les outsiders.

Le prochain député provincial de Preston doit être en mesure de faire avancer des dossiers comme le besoin de plus de logements abordables et d’un meilleur accès aux soins de santé, a-t-il déclaré.

Ouvrir en mode plein écran Carlo Summons est le candidat libéral dans Preston. Photo : CBC

Carlo Simmonds est l’un des cinq candidats à l’élection partielle pour remplacer l’ancienne députée libérale Angela Simmonds. Elle a démissionné en avril, environ 19 mois après le début de son premier mandat.

En 2021, elle a obtenu 43,4 % des suffrages. Les conservateurs ont obtenu 28,7 % des suffrages, tandis que le NPD se classait tout près du troisième rang avec 27,9 %.

Ouvrir en mode plein écran Twila Grosse tente de remporter une première victoire conservatrice dans Preston depuis 20 ans. Photo : Paul Palmeter/CBC

Les conservateurs espèrent prendre un siège qu’ils n’ont pas occupé depuis 2003.

Selon leur candidate Twila Grosse, comptable et ancienne dirigeante d’aéroport, les soins de santé sont une priorité pour bon nombre des personnes à qui elle parle.

Ce ne sera pas une solution rapide. Nous apportons des changements graduels, mais à long terme, je pense que nous verrons nos soins de santé s’améliorer; des choses comme les temps d’attente, le nombre de médecins , a-t-elle évoqué.

Quelques jours à peine avant le déclenchement de l’élection partielle, le premier ministre Tim Houston a confirmé que des plans étaient en cours depuis plus d’un an pour construire un nouveau foyer de soins de longue durée dans la circonscription. Il mettra l’accent sur des soins de santé adaptés à la culture au cœur de la plus grande communauté noire historique de la province.

Les électeurs semblent disposés à ce que leur prochain député soit membre du parti au pouvoir, et un ministre potentiel, a déclaré Twila Grosse.

Ouvrir en mode plein écran Colter Simmonds avait terminé en troisième place pour le NPD aux élections de 2021. Photo : Gracieuseté : NPD Nouvelle-Écosse

Colter Simmonds a une vision différente.

Publicité

Celui qui tente une deuxième fois de se faire élire pour le NPD après s’être présenté en 2021 a indiqué que les électeurs ne devraient pas penser qu’ils doivent élire un membre du parti au pouvoir pour combler leurs besoins.

Le travail du député est de défendre la communauté, les questions et les préoccupations de la communauté. Il est du devoir du gouvernement d’y répondre , croit-il.

Charles (Bobby) Taylor a décidé que la meilleure façon de défendre sa communauté était de le faire en dehors de la structure des trois partis politiques traditionnels de la province. Celui qui travaille dans les métiers spécialisés est le premier candidat à se présenter pour le nouveau parti Nova Scotians United.

Ouvrir en mode plein écran Charles (Bobby) Taylor est le premier candidat du nouveau parti Nova Scotians United. Photo : Michael Gorman/CBC

Le parti prône la réduction des impôts, la prestation de soins de santé privés et un plus grand choix en matière d’éducation.

Aucun de ces autres candidats ne peut défendre le peuple, ils doivent défendre leur parti. Donc, si le parti n’est pas d’accord avec ce que disent les gens, ils doivent suivre la ligne. Je n’ai pas ce problème , indique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du Parti vert, Anthony Edmonds, veut préparer le terrain pour la prochaine élection provinciale. Photo : CBC

Anthony Edmonds, chef du Parti vert de la Nouvelle-Écosse, est entré dans la course après qu’elle ait déjà commencé. Il ne vit pas dans la circonscription, mais il a décidé d’y entrer pour jeter les bases des prochaines élections provinciales en 2025.

Ma mission principale ici est de vraiment construire une présence solide pour passer cela à un candidat local pour se présenter aux prochaines élections afin qu’ils ne partent pas de zéro , mentionne-t-il.