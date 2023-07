Le gouvernement du Québec octroie à la Ville de Baie-Saint-Paul une somme de 917 320 $ pour sécuriser le mur bordant la rivière du Gouffre lorsqu’elle traverse la municipalité. Le montant servira à faire analyser la structure et à planifier d’éventuels travaux.

L’ampleur des travaux à effectuer sera définie par les résultats obtenus au terme de cette analyse, précise le gouvernement.

L’aide financière proviendra du Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations.

Une aide refusée au printemps

En mars, avant la crue et les inondations du mois de mai, le ministère des Affaires municipales avait rejeté une demande d'aide financière pour un montant de 9 millions de dollars, faite par la Municipalité pour protéger ses berges.

La Ville souhaitait renforcer ses défenses contre la rivière du Gouffre, à la hauteur du pont de la route 362, situé au cœur de la municipalité.

La première phase comprenant la mise à niveau d'un muret le long de la rue Saint-Jean-Baptiste était évaluée à un total de 12 millions de dollars.

Or, le financement demandé avait été jugé non admissible en vertu des normes du Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations . Selon le ministère, le projet concernait un ouvrage de contrôle de l’érosion plutôt qu’un ouvrage de protection contre les inondations .

Dans sa nouvelle vision de protection du territoire, le gouvernement veut miser sur des solutions d’écoulement plus libre et naturel des rivières plutôt que de les contraindre. Par exemple, il préconise l'aménagement de plaines inondables.

Deux autres phases de travaux sont quant à elles toujours en analyse.

Avec des informations de David Rémillard

