Train léger : le maire Sutcliffe défend l’approche d’OC Transpo

Même s’il juge frustrante la situation actuelle, le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, défend l’approche d’OC Transpo de cesser de faire fonctionner le train léger, le temps d'identifier les problèmes.

C’est incroyablement frustrant, mais ce que nous devons faire, c’est d’identifier et de résoudre tous les problèmes. Nous devons veiller à ce que les résidents bénéficient du système du transport en commun pour lequel ils ont payé , a réagi le maire Sutcliffe, mercredi matin, en entrevue à Radio-Canada.

Le train léger est à l’arrêt depuis lundi après-midi et on ne connaît toujours pas sa date de remise en fonction.

Les experts qui suivent de près les déboires du système de transport public estiment eux aussi qu'OC Transpo a pris la bonne décision d’interrompre le service, après avoir constaté une fois de plus des problèmes techniques sur un des véhicules. Mais plusieurs s’inquiètent de l’impact d’une telle décision sur la confiance du public envers le système de transport en commun.

Ouvrir en mode plein écran Les délais sont considérables pour les usagers, mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Ils ne tergiversent plus quand il est question de sécurité , a commenté Patrick Dumond, professeur d'ingénierie à l'Université d'Ottawa. Dès qu’ils ont vu un problème, ils ont arrêté [le train] et ont dit : "Écoutez, nous savons que c'est embêtant, nous savons que cela va coûter de l'argent, nous savons que cela va nuire aux trajets quotidiens de beaucoup de gens, mais la sécurité est plus importante que tout le reste".

Mais en étudiant de près les communications d'OC Transpo sur la question, M. Dumond n'a pu que constater que le transporteur public ne sait toujours pas quelles sont les causes profondes du problème .

L'histoire se répète

Mardi, la directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, s'est dite convaincue que la Ville est très proche de trouver la cause initiale de ce problème récurrent.

La décision de cesser le service du train léger a été prise après une inspection de routine ayant habituellement lieu une fois que le véhicule a atteint 50 000 kilomètres. Celle-ci a déterminé que le jeu de roulement dépassait le seuil à partir duquel le train pouvait rester en service.

Selon M. Dumond, le problème rencontré pourrait être dû à une question d’entretien ou à l’état des voies. Les températures extrêmes d'Ottawa peuvent également jouer un rôle en provoquant la dégradation des joints et en permettant aux contaminants de pénétrer dans l'assemblage de la roue, selon M. Dumond, qui a toutefois précisé qu'il aurait besoin de plus d'informations pour le confirmer.

Il y a tellement de raisons différentes qui pourraient expliquer cette défaillance.

Ouvrir en mode plein écran Des wagons du train léger d'Ottawa pendant des tests, en 2016. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Des problèmes de roulements ont également été identifiés comme la cause d'un déraillement survenu en 2021 et sur lequel le Bureau de la sécurité des transports (BST) a enquêté.

L'ancienne conseillère municipale Diane Deans, qui a présidé la Commission du transport en commun, juge qu'il est aussi inquiétant que frustrant de voir l'histoire se répéter.

Nous savons qu'il y a des problèmes fondamentaux avec le train , a-t-elle dit. Et tant qu'ils ne seront pas correctement compris et réglés, nous continuerons à voir les mêmes problèmes se répéter, encore et encore .

La fiabilité du système est essentielle

Mme Deans rappelle que de nombreux conseillers municipaux se sont présentés en promettant de réparer le train léger. Désormais, ils ont besoin d'un plan clair sur la manière d'y parvenir.

La sécurité et la fiabilité du système sont essentielles , a-t-elle jugé. Répéter les mêmes problèmes encore et encore n’aide pas à la confiance du public.

Ouvrir en mode plein écran L'ancienne présidente de la Commission du transport en commun d'Ottawa, Diane Deans (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Stephen Blais, un autre ancien président de la Commission du transport en commun devenu, depuis, le député provincial d'Orléans, estime que le public est frustré, non seulement par les retards et les fermetures, mais aussi par le manque de transparence concernant les problèmes auxquels le système est confronté.

J’encouragerais [la Ville] à mettre toutes les cartes sur la table le plus tôt possible afin que les gens puissent avoir confiance que les autorités publiques savent identifier le problème et connaissent la voie à suivre pour le résoudre.

La Ville dispose d'un contrôleur indépendant de la réglementation des trains légers et d’un agent de vérification de la conformité réglementaire du train léger sur rail, Sam Berrada, qui veille à ce qu'OC Transpo et les compagnies respectent les règlements visant à assurer la sécurité de la ligne de la Confédération. Selon lui, le niveau de conformité est élevé.

Le problème actuel est très complexe et technique , a-t-il expliqué, appuyant la décision d'OC Transpo de faire preuve de prudence en arrêtant les trains.

Il vaut mieux agir par excès de prudence que de prendre des risques et d'en supporter les conséquences potentielles , a-t-il estimé.

Il ne fait aucun doute que tout le monde souhaite que ce problème soit résolu le plus rapidement possible , a ajouté M. Berrada. Je pense que la Ville, d'après ce que je vois, travaille très activement avec la compagnie et son sous-traitant dans cette affaire.

Un désastre complet , selon le syndicat d’OC Transpo

Selon Mme Deans, il est évident que la Ville a pris des raccourcis au cours du processus d'élaboration du train léger.

Le président de la section locale du syndicat qui représente les travailleurs d'OC Transpo est enclin à partager cet avis.

Jusqu'à présent, le train a été un véritable désastre , a réagi Clint Crabtree, président de la section 279 de l'Amalgamated Transit. Ce n'est qu'une succession d'incidents.

Selon lui, le train léger a été continuellement sous-performant , ce qu'il croit être attribuable à un manque de personnel chez Alstom, le sous-traitant chargé de l'entretien des trains.

Comme Mme Deans, il craint que la fréquentation du train léger ne continue de baisser, car le public se demande comment il peut faire confiance à un système qui tombe en panne de façon récurrente.

Ouvrir en mode plein écran Le train léger à Ottawa est à l’arrêt pour un troisième jour consécutif, mercredi. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Selon lui, l'interruption brutale du système et le passage rapide au service d’autobus R1 exercent une forte pression sur le transport en commun et les personnes qui y travaillent.

Mes membres prennent le relais quand le train léger ne peut assurer, et ils continuent de servir le public par l'intermédiaire des autobus , a-t-il réagi. C'est stressant pour eux.

Les inspections de chaque essieu de chaque train étant en cours, M. Crabtree a évalué qu'il faudrait environ deux semaines pour que les trains soient remis en service.

Mais selon M. Dumond, cela prendra encore plus de temps pour garantir la fiabilité du service à long terme.

Je pense que tout dépend si nous optons pour une solution de fortune ou pour une solution technique appropriée qui résoudra réellement le problème , a-t-il jugé.