Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a accusé mercredi la Russie de cibler et d'attaquer « délibérément » les infrastructures utilisées pour l'exportation des produits agricoles ukrainiens, et ce, quelques jours après l'expiration d'un accord crucial sur le sujet.

Le président ukrainien a jeté la pierre sur les troupes russes au moyen de son compte Telegram en affirmant qu'elles ont visé délibérément les infrastructures de l'accord sur les céréales , soit les terminaux céréaliers et les infrastructures portuaires de Tchornomorsk et les silos et quais du port d'Odessa.

Pas moins de 60 000 tonnes de céréales destinées à l'exportation, notamment vers le continent africain, auraient été détruites en conséquence de ces attaques, affirme le ministre ukrainien de l'Agriculture, Mykola Solsky.

L'infrastructure céréalière des négociants et transporteurs internationaux et ukrainiens a été la plus touchée , a précisé M. Solsky, estimant que la sécurité alimentaire mondiale est à nouveau en danger avec ces attaques.

Il ajoute qu'il faudra un an pour réparer les structures endommagées et que les installations de l'entreprise française CMA-CGM et du groupe canadien Viterra ont subi des dégâts.

Il s'agirait de la plus grande attaque russe sur la région, selon le Parquet général ukrainien : des missiles de croisière Kalibr, des drones explosifs Shahed et des missiles antinavires Onyx et Kh-22 ont été employés par Moscou. Au moins une dizaine de blessés ont été répertoriés.

La terreur sur Odessa prouve une fois encore que les Russes ont besoin de la faim et des problèmes dans les pays du sud global.

En un an, l'accord sur les produits agricoles a permis à l'Ukraine d'exporter près de 33 millions de tonnes de céréales de ses ports, essentiellement du maïs et du blé, contribuant à stabiliser les prix alimentaires mondiaux et à écarter les risques de pénurie.

Rappelons que Moscou a refusé de maintenir cet accord, signé en juillet 2022 sous l'égide des Nations unies et de la Turquie, dénonçant des entraves au commerce des engrais et des produits alimentaires russes.

Depuis le début de son invasion de l'Ukraine, la Russie a notamment ciblé des silos à grain et empêché l'exportation de millions de tonnes de céréales vers des pays souvent déjà en proie à l'insécurité alimentaire. Photo : Reuters

La Russie se défend

Le Kremlin avait lancé une mise en garde concernant de nouveaux risques en mer Noire après la suspension de l'accord céréalier, qui permettait de transporter de façon sécurisée les produits agricoles ukrainiens malgré le conflit et le blocus des ports ukrainiens par la marine russe.

Le Kremlin a saisi l'occasion pour accuser l'Ukraine d'utiliser à des fins militaires le couloir maritime ouvert dans le cadre de l'accord.

Parallèlement aux bombardements sur Odessa, un incendie sur un terrain d'entraînement militaire faisait rage mercredi dans le district de Kirovski en Crimée, dans l'est de la péninsule ukrainienne annexée par la Russie.

Selon le gouverneur russe de la région, Sergueï Aksionov, le brasier a provoqué l'évacuation des habitants de quatre localités adjacentes , soit plus de 2000 personnes qui ne pourront pas rentrer chez elles avant deux ou trois jours.

Lundi, le pont de Kertch, importante infrastructure routière et ferroviaire reliant la Crimée annexée à la Russie, avait déjà été frappé par une attaque ukrainienne pour la deuxième fois en dix mois.

Sur le front, les combats se concentrent dans l'est de l'Ukraine, où les deux armées se font face. Mardi, dix civils ont été blessés dans des bombardements russes, a indiqué mercredi sur Telegram le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.