La communauté innue de Uashat accueille une première école d’été en journalisme en milieu autochtone. Jusqu’au 30 juillet, une vingtaine d’étudiants autochtones et allochtones s'initient à la couverture des enjeux autochtones, le tout pour favoriser la réconciliation entre les peuples.

L'initiative est portée par l'Université du Québec à Montréal, le Cégep de Jonquière, l’Institut Tshakapesh et Radio-Canada. En tout, neuf étudiants à l’École des médias de l’ UQAM et neuf aspirants journalistes autochtones de la Côte-Nord participent à l’école d’été.

L’idéateur du projet, le journaliste à Espaces autochtones Guy Bois, soutient qu’il y a un besoin important de former des journalistes pour couvrir et comprendre les enjeux spécifiques aux communautés autochtones.

C’est du journalisme spécialisé quand on est chez les Autochtones, parce que les enjeux sont importants et complexes. [...] On pense aux enjeux de territoire, d’éducation et de la langue , illustre-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La coordonnatrice innu-aimun à l'Institut Tshakapesh, Kathleen André, donne une conférence sur la médecine innue. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Plusieurs conférenciers invités se joignent à la partie, comme le chef d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, Mike McKenzie, le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, et la coordonnatrice innu-aimun à l’Institut Tshakapesh, Kathleen André.

Rencontre culturelle

Cette école d’été accueille également des aspirants journalistes autochtones.

La spécificité, c’est qu’on a des étudiants autochtones qui s’intéressent au monde des communications et du journalisme. On va les former un peu pour leur donner une base journalistique dans les deux prochaines semaines , explique le professeur à l’École des médias de l’ UQAM , Patrick White, qui chapeaute ce projet.

Ouvrir en mode plein écran Le professeur en journalisme Patrick White compte rapprocher les aspirants journalistes de l'UQAM et ceux de Uashat mak Mani-utenam. Photo : Radio-Canada / Maya Arseneau

Selon lui, c’est l’occasion pour les étudiants de l’ UQAM d’entrer en contact avec la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam. Une rencontre culturelle, une rencontre pour apprendre de l’autre , résume-t-il.

Le tout s’inscrit dans une démarche de réconciliation entre Autochtones et Allochtones.

La réconciliation, ça commence d’abord par connaître l’autre. Ça commence aussi par connaître quels sont les enjeux auxquels font face les Autochtones.

Ouvrir en mode plein écran Le journaliste Guy Bois souhaite que les aspirants journalistes se sensibilisent à la réalité complexe des communautés autochtones. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurent Boursier

L’école d’été consiste donc en un volet théorique sur les enjeux autochtones et un volet pratique par la réalisation de reportages sur ces questions. Des bulletins radiophoniques bilingues en innu-aimun et en français seront diffusés sur les ondes de CKAU vers la fin de la formation.

Publicité

S’initier à la gouvernance autochtone

En filigrane, Guy Bois souhaite que la cohorte étudiante s’initie au concept de gouvernement autochtone autonome qui, selon lui, est actuellement en processus de construction, notamment chez ITUM.

Il faut que ces enjeux-là soient incarnés. Quand on est à Uashat ou à Maliotenam, on peut voir ne serait-ce que l’édifice du conseil de bande. On voit que c’est comme une fonction publique, mais autochtone , souligne le journaliste.

Là-dessus, les Innus sont très avancés. Donc ça permet aux étudiants non seulement de parler du concept de gouvernement autonome, mais ça permet de l’incarner.

Quant à lui, Patrick White espère susciter quelques vocations de journaliste au sein de la communauté innue. Il observe un manque de diversité dans les salles de rédaction au Québec comme au Canada. On a un besoin criant de jeunes journalistes autochtones pour la relève , estime-t-il.

C’est la première fois qu’une telle école d’été se tient. Les organisateurs comptent renouveler l’expérience, mais la question du financement demeure au cœur des préoccupations.