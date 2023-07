Fermeture prolongée pour le secteur Baie-Éternité du parc national du Fjord-du-Saguenay

La fermeture du secteur de Baie-Éternité du parc national du Fjord-du-Saguenay à Rivière-Éternité est prolongée jusqu'au 29 juillet pour les séjours et le 30 juillet pour les activités quotidiennes. Une décision sera prise en début de semaine prochaine pour les journées subséquentes.

La rue Notre-Dame qui est la seule voie d’accès qui mène au parc national a été lourdement endommagée par des glissements de terrain au début du mois de juillet.

On veut vraiment s’assurer que le site est sécurisé. Il y a des travaux à réaliser sur le terrain. On veut prendre le temps nécessaire , a expliqué en entrevue à l'émission C’est jamais pareil la porte-parole à la Sépaq , Olivia Jacques.

Treize véhicules se retrouvent toujours dans le secteur ouest qui a été évacué à la suite des glissements de terrain. À cela s'ajoute des campeurs qui n’ont pas récupéré leur équipement sur quatre terrains de camping.

On est en contact avec l’ensemble des propriétaires du matériel et des véhicules restants. C’est souvent des gens qui ne viennent pas nécessairement de la région. Donc, c’est plus long l’organisation pour venir les récupérer. C’est aussi souvent des véhicules de location. On s’occupe de faire le tout assez rapidement , a précisé Mme Jacques.

La Sépaq rappelle qu’elle a contacté l’ensemble des clients pour déplacer les séjours, les créditer ou même les rembourser.

Pour tout ce qui est dommage ou pour la perte de l’usage du véhicule, c’est vraiment avec les assurances privées que les clients doivent se tourner , a ajouté la porte-parole.

