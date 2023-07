La nouvelle mairesse de Toronto, Olivia Chow, participera à compter de mercredi à sa première réunion du conseil municipal. Elle maintient la pression sur le fédéral avec une motion « urgente » sur les réfugiés.

La plupart des sujets à l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal cette semaine sont issus du travail des comités municipaux sous l'ex-maire John Tory.

Toutefois, Mme Chow a été très occupée depuis son élection à gérer entre autres le dossier des demandeurs d'asile forcés de dormir dans la rue faute de place dans les refuges.

Mardi, Ottawa a octroyé 97 millions de dollars de plus en financement, mais la nouvelle mairesse dit que c'est insuffisant. Elle présentera devant le conseil municipal une motion urgente pour appuyer les réfugiés.

On ne sait pas si on trouvera assez de places, car on ne sait pas combien de réfugiés viendront. Certains hôtels disent que leurs lits sont occupés par des touristes.