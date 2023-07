Des Manitobains s’inquiètent de l’accès à l’aide financière pour les personnes handicapées

Au Manitoba, des personnes en situation de handicap et des intervenants travaillant avec eux s’inquiètent de l’accès à l’aide financière provinciale.

Cindy Pickel, qui est aveugle et incapable de travailler, dépend de la prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) pour subvenir à ses besoins.

[Un employé de la province] m’a dit qu’étant donné que je reçois des fonds du RPC , je me qualifie automatiquement [pour le programme de soutien] , explique Cindy Pickel.

Toutefois, sa demande de financement au nouveau programme de soutien au revenu pour personne handicapée du Manitoba a été rejetée.

Par la suite, j’étais complètement découragée. C’était une promesse que la vie serait un peu plus facile, mais non. Elle a été balayée, c’est parti.

Selon le site web du gouvernement, (Nouvelle fenêtre) les Manitobains qui vivent avec un handicap « grave et prolongé » sont admissibles au programme.

Mensuellement, ce dernier offre 100 $ de plus par rapport aux programmes d’aide à l’emploi et au revenu du Manitoba, qui offre entre 1068 $ et 1871 $ par mois aux personnes en situation de handicap, ainsi que 44 $ pour les services de téléphone et de buanderie.

Cindy Pickel indique que lors d'un entretien visant à déterminer si elle était admissible au programme de soutien au revenu pour personne handicapée, les questions qui lui ont été posées visaient le Programme d’aide à l’emploi et au revenu.

Après avoir expliqué qu’elle faisait plutôt demande pour le nouveau programme de soutien, Cindy Pickel dit avoir été surprise et déçue par la réponse de l'employée de la province.

Elle m’a expliqué, ou plutôt indiqué "Ce n'est pas parce que vous avez un handicap que vous allez recevoir de l'argent" , se rappelle Mme Pickel.

Après cet entretien et plusieurs appels téléphoniques, la demande de Cindy Pickel a été rejetée. Elle dit s'être vaincue par le processus.

Ce n’était pas du tout ce qu’on m’avait décrit , exprime-t-elle.

La Winnipégoise souligne que d'autres personnes en situation de handicap ainsi que des intervenants qui les accompagnent se sentent frustrés et en colère face à la confusion causée par les critères du programme provincial.

Un changement législatif qui inquiète

Selon un porte-parole de la province, environ 1000 demandes ont été reçues dans le cadre du programme de soutien au revenu pour personne handicapée depuis le 1er avril. Il ajoute que la moitié d’entre elles reçoivent actuellement des fonds.

Au mois d'avril, le gouvernement provincial a aussi modifié la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba. Pour qu’un patient puisse accéder à l'aide au revenu, un médecin doit dorénavant déterminer qu’il est probable qu'il sera incapable de travailler en raison de problèmes de santé pendant une durée d’un an.

Auparavant, cette période était de 90 jours.

Le porte-parole souligne que ce changement se base sur le fonctionnement de programmes similaires ailleurs au Canada.

Selon une travailleuse hospitalière qui travaille avec les personnes qui vivent en situation de handicap, à la suite de ce changement législatif, recevoir de l’aide financière est devenu plus difficile pour les candidats.

CBC /Radio-Canada lui a accordé l'anonymat en raison de craintes pour son emploi.

Elle explique qu’à long terme, il s’agit d’un défi pour les médecins de déterminer le pronostic de nombreux patients avec lesquels elle travaille.

La travailleuse mentionne à titre d'exemple les problèmes de santé mentale, où la condition du patient peut s’améliorer ou s’aggraver dans le cadre d’un an. Mais ils ont besoin d’accès [au soutien] , souligne-t-elle.

Alors, cela signifie que plusieurs personnes qui pouvaient recevoir des avantages avant ne pourront plus maintenant. C’est ça le problème.

Avec les informations de Sarah Petz.