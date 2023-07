Alerte de smog et mauvaise qualité de l’air dans l’Est-du-Québec

Une alerte de smog est en vigueur dans les secteurs de Tadoussac, de Trois-Pistoles, du Témiscouata, de Pohénégamook, du Kamouraska et de La Pocatière.

Dans l’est du Bas-Saint-Laurent, dans la Manicouagan et sur la Haute-Côte-Nord ainsi que dans toute la péninsule gaspésienne, un bulletin spécial sur la qualité de l’air est en vigueur mercredi matin, avertit Environnement Canada.

Des concentrations élevées de particules fines en provenance des feux de forêt qui font rage dans l’ouest du pays entraînent une mauvaise qualité de l’air et une visibilité nettement réduite.

Ouvrir en mode plein écran Environnement Canada a publié une alerte de smog pour plusieurs secteurs du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

L’organisme fédéral indique toutefois que les concentrations de particules fines devraient diminuer graduellement au cours de la journée.

Il est recommandé d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur jusqu’à la levée de l’avertissement de smog et de mauvaise qualité de l’air. Environnement Canada rappelle que le smog nuit surtout aux enfants asthmatiques et aux personnes atteintes de maladies respiratoires et cardiaques.

Le médecin spécialiste en santé publique et directeur régional de santé publique pour la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, Yv Bonnier Viger, est d’avis que l’exercice physique demeure la meilleure façon de développer sa résilience devant ces phénomènes météorologiques.

Si on se maintient en bonne santé, si on fait de l’exercice de façon régulière et qu’on a développé une bonne capacité respiratoire, c’est sûr que ça va moins nous affecter que si on reste à la maison puis qu’on ne fait pas d’exercice , souligne-t-il.

Plus on est en santé, plus on a des réserves pour répondre aux agressions.

Ouvrir en mode plein écran Des nappes de brouillard jouent aussi les trouble-fêtes mercredi matin. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Par ailleurs, des nappes de brouillard enveloppent la plupart des secteurs du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine mercredi matin, réduisant la visibilité sur certains tronçons à proximité du fleuve.