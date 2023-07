Bilodeau Canada rayonne dans le nouveau film Transformers

Le savoir-faire de Bilodeau Canada rayonne, une fois de plus, sur les grands écrans. Une cinquantaine d’animaux naturalisés de l’entreprise de Normandin sont en vedette dans le nouveau film Transformers : le réveil des bêtes.

Les lions, tigres, orignaux, ours polaires et léopards se retrouvent dans les décors de la production hollywoodienne.

On s'est fait approcher, un appel téléphonique d’une personne qui nous demande si on a des animaux naturalisés , raconte le président-directeur général de Bilodeau Canada, Samuel Bilodeau.

L’accessoiriste de Montréal s’est rendue à Normandin quelques jours plus tard. Elle a visité les installations, dont la salle d’exposition évolutive de Bilodeau Canada.

Publicité

À peine deux semaines se sont écoulées entre le premier appel et la livraison des produits de taxidermie à Montréal.

Elle a choisi une cinquantaine de pièces qu’on a dans notre univers pour meubler deux scènes complètes du film. Le tournage avait lieu dans le Crew Café qui est la vieille Banque royale du Canada. On a tout déplacé notre salle pratiquement là-bas en une semaine ou deux , explique M. Bilodeau en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Une fois les créations livrées, le travail était loin d’être terminé. Les équipes de Bilodeau Canada sont demeurées sur le plateau de tournage pour modifier les positions des bêtes naturalisées et les déplacer. Le travail de préparation devait être fait le jour puisque les tournages se déroulaient la nuit.

C'était vraiment une belle expérience de voir l’immensité d’une telle production. C'était impressionnant. Cela nous permet de voir, aussi, à quel on fait du beau travail qui est reconnu mondialement , se remémore-t-il.

Le cinéma, une fierté pour l’équipe

Chaque mois, l’entreprise de Normandin au Lac-Saint-Jean répond à des demandes de l’industrie cinématographique.

C’est un aspect de l’entreprise qui est important, oui. Ce n’est pas un gros revenu, mais ce sont des projets qui sont tellement passionnants et stimulants. Les films, c’est quelque chose qui est très rapide. Ils appellent et trois jours plus tard, ils veulent trois orignaux et deux ours polaires dans un décor à Montréal , explique le directeur général de Bilodeau Canada.

Ouvrir en mode plein écran Bilodeau Canada a participé au film Transformers Photo : Radio-Canada / Avec la gracieuseté de Bilodeau Canada

Les demandes formulées par les artisans du cinéma sortent de l’ordinaire.

Publicité

On est en train de se forger une belle réputation dans le domaine à travers le Canada et les États-Unis sur notre rapidité d’exécution et sur toute la variété qu’on peut faire. Bilodeau, c’est la taxidermie, mais aussi la confection de produits. Sous un même toit, on peut faire des costumes, des décors, toutes sortes de choses. Cela nous donne un avantage assez important , témoigne celui qui dirige l’entreprise qui emploie 65 personnes, dont 4 taxidermistes.

Les noms de Bilodeau Canada figurent maintenant au générique de plusieurs productions cinématographiques, dont plusieurs d’envergure. Ce qui fait la fierté des artisans.