Native de Shawinigan, Alicia Beaudoin a toujours rêvé de faire partie de la grande famille du Cirque du Soleil. Son rêve s’est réalisé en 2021, mais cet été, il prend une tout autre signification : elle performera sur les planches de l’Amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières dans le spectacle Guy! Guy! Guy!.

Prendre part à une telle production n'a rien d’intimidant pour la Shawiniganaise qui se dit reconnaissante de pouvoir performer pour la première fois devant ses proches dans sa région natale.

Il y a quelque chose de rassurant. Mes arrières-grand-mères, ma famille, seront là, c’est assez émotionnel de le faire pour la première fois. L'aventure est toutefois teintée par un deuil récent.

L’année passée, j’ai perdu la femme qui m’a élevée. Elle a toujours voulu que je fasse [un spectacle à] Trois-Rivières pour qu’elle puisse me voir… Je suis contente d’être ici, mais je suis triste qu’elle ne soit pas là.

Pour Alicia, Lucie Allard est une source d'inspiration, un pilier dans son enfance comme dans sa carrière. (Photo d'archives)

Alicia affirme que Lucie Allard a toujours voulu que sa famille voie le résultat de ses efforts constants. Si je n’avais pas eu cette personne-là peut-être que je n’aurais pas pu faire de cirque et honnêtement, je ne sais pas ce que j’aurais fait de ma vie.

Aujourd'hui, Alicia est fière du chemin parcouru. C’était dans ma bucket list [d’être avec le Cirque du Soleil. En ce moment, je me sens tellement comme une artiste de cirque accomplie , confie-t-elle.

La polyvalence des circassiens

La polyvalence est la principale qualité des artistes de cirque. Bien rares sont ceux qui ont froid aux yeux, c’est l’adrénaline et les nombreux défis qui les amènent jour après jour à se dépasser.

Que ce soit de la danse, du théâtre ou toute autre acrobatie, Alicia répond présente. Je vais toujours l’essayer parce que je sais qu’ils ne me demanderaient pas [de le faire] s’il ne me faisait pas confiance.

Alicia Beaudoin est spécialisée en vélo acrobatique, mais est toujours prête à sortir de sa zone de confort. (Photo d'archives)

Même si elle n’est pas une grande connaisseuse du hockey, elle trouve que le septième spectacle de la série hommage du Cirque du Soleil est une occasion de découverte pour les plus jeunes et de souvenirs pour les plus vieux. Je pense que toute chose peut être apportée de manière poétique. Le cirque, c’est un passe-partout, tu peux tout faire. Il n’y a pas de limites dans le cirque.

L’envers de la médaille

Le monde du cirque et le monde du hockey peuvent paraître à l’opposé l’un de l’autre, mais pour Alicia Beaudoin, le parallèle est flagrant.

Voyager à l’international, rencontrer de nouvelles équipes de travail, visiter de nouvelle culture, la vie d’artiste de cirque peut inspirer l’exotisme et le flamboyant. Pourtant, au même titre que les joueurs de hockey qui doivent quitter leur famille pour aller jouer à l’extérieur, les circassiens sont souvent amenés à devoir faire les mêmes sacrifices.

À quelque part, c’est un des seuls points négatifs du cirque. C’est de ne pas être à côté de ses proches quand ça va mal , raconte-t-elle, émotive.

Le spectacle Guy! Guy! Guy! est présenté du 19 juillet au 19 août 2023 à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.