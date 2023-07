Plus aucun quartier de Windsor ne dispose de logements à loyer abordable, selon un rapport

Quatre dollars de l'heure, c'est ce qui manque à une partie grandissante de la population de Windsor pour se loger. Pire, l'an dernier, un employé au salaire minimum devait travailler près de 80 heures par semaine pour pouvoir louer un appartement de deux chambres à Windsor, selon un rapport du Centre canadien de politiques alternatives r (Nouvelle fenêtre)endu public mardi.

L'augmentation fulgurante du coût du logement est un problème que les locataires et les défenseurs des droits au logement ne connaissent que trop bien.

Mon loyer est proportionnel à mon revenu, Dieu merci. Si ce n'était pas le cas, je ne pourrais rien me permettre , explique Wayne Craig, un habitant de Windsor qui vit dans un logement communautaire en tant que personne âgée.

Le prix d'un appartement d'une chambre à coucher [1100, 1200, 1300 dollars] est insensé. Je n'aurais jamais pu me permettre cela.

Un phénomène pancanadien

Windsor n'est pas unique en son genre au pays. Selon le rapport, les personnes rémunérées au salaire minimum doivent travailler plus de 40 heures par semaine ou gagner beaucoup plus que le salaire minimum pour pouvoir s'offrir ne serait-ce qu'un appartement d'une chambre à coucher, dans toutes les provinces.

Pour arriver à ces résultats, les chercheurs ont dégagé ce qu'ils appellent le salaire locatif qui correspond au pourcentage du revenu nécessaire pour payer un loyer, celui-ci ne doit pas dépasser 30 %.

L'analyse porte sur 776 quartiers du pays et sur le montant que les personnes devraient gagner au cours d'une semaine de travail normale de 40 heures pour consacrer 30 % ou moins de leur salaire au logement. Dans toutes les provinces, le salaire locatif est plus élevé que le salaire minimum de la province.

Si l'écart entre le salaire minimum et le prix des loyers est particulièrement important dans les grands centres comme Toronto et Vancouver - dans ces deux villes, même deux travailleurs au salaire minimum ne pourraient pas s'offrir un appartement d'une chambre à coucher sans dépenser plus de 30 % pour le logement -, le rapport révèle que les coûts augmentent dans toutes les villes qu'il a examinées.

Malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée et la tendance se poursuit vers un manque d'accessibilité , souligne Ricardo Tranjan, coauteur du rapport.

En 2018, quatre des 12 quartiers de Windsor étaient considérés comme abordables. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucun.

Pour s'offrir un appartement d'une chambre à coucher dans la limite des 30 % de son revenu, un travailleur de Windsor doit gagner aujourd'hui près de 19,50 dollars de l'heure. Pour un logement de deux chambres, le salaire nécessaire doit atteindre 23 dollars de l'heure. En gagnant le salaire minimum, un travailleur devrait donc travailler 77 heures par semaine pour s'offrir un appartement de deux chambres à Windsor.

Il y a quatre ans à peine, ce chiffre était de 50 heures, et le salaire minimum s'élevait alors à 14 dollars de l'heure. Le salaire horaire minimum en Ontario est aujourd'hui de 15,50 dollars.

Pour certains locataires, cette situation se traduit par une baisse de la qualité de vie alors qu'ils doivent renoncer à des biens de premières nécessités pour pouvoir payer leur loyer.

C'est difficile de subvenir à mes besoins quand le loyer est si élevé. C'est une crise énorme ici à Windsor, confie de son côté Donald Richard Lampron, qui vit à Windsor.

À mon avis, c'est en train de devenir la prochaine pandémie.

Une situation qui s'aggrave

Pourtant, les salaires minimums ont augmenté au cours des quatre dernières années, mais pas suffisamment rapidement pour suivre la hausse du coût du loyer.

Cela signifie que davantage de travailleurs dépensent trop pour leur loyer, ce qui les rend plus vulnérables à l'itinérance, souligne Ricardo Tranjan.

Si les loyers élevés ont un impact sur les travailleurs, M. Tranjan estime qu'ils peuvent aussi avoir des répercussions économiques plus larges.

Il y a une pression sur les salaires et sur la consommation, car si le loyer prend trop d'argent, il y a moins d'argent pour d'autres choses , explique le chercheur.

Il y a aussi moins d'argent qui circule localement.

Nous savons que les familles à revenus faibles et modérés ont tendance à dépenser une grande partie de leur [revenu disponible] localement. Épicerie, médicaments, chaussures pour les enfants... toutes ces choses qui sont généralement achetées au niveau du quartier, voire de la ville. Il y a donc moins d'argent qui circule dans ces zones parce que le loyer absorbe tout , poursuit-il.

Une pression supplémentaire sur le logement social

Jay Shanmugam est responsable du développement à la Société du logement communautaire de Windsor-Essex. Selon lui, si les chiffres récemment publiés sur l'accessibilité des logements locatifs ne sont pas surprenants, ils sont néanmoins préoccupants.

Il explique que si le nombre de demandes adressées à son organisme est resté stable pendant plusieurs années, la liste d'attente compte aujourd'hui environ 6500 familles.

Plusieurs projets de logements abordables sont en cours à Windsor, notamment au 3100, allée Meadowbrook. Le programme doit comprendre du logement social et des appartements au prix du marché.

Avec des informations de CBC