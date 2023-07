Une pièce défectueuse à l’origine des derniers déboires du train léger

Peu après 17 h, lundi, la directrice générale d’OC Transpo a envoyé une note de service laconique aux conseillers municipaux pour leur annoncer ce que de nombreux usagers avaient déjà découvert : l'ensemble du réseau du train léger était, une fois de plus, hors service.

Ce courriel a pour but de vous informer que, par souci de prudence, les services de transport en commun lancent immédiatement le service de bus R1 sur la ligne 1, après qu'une inspection de routine ait révélé un problème avec un roulement , a écrit Renée Amilcar.

Dans une deuxième note, envoyée plus tard dans la soirée, Mme Amilcar a expliqué que lors d'une inspection de routine ayant habituellement lieu une fois que le véhicule a atteint 50 000 kilomètres, il a été déterminé que le jeu de roulement dépassait le seuil à partir duquel il pouvait rester en service .

Par conséquent, tous les véhicules du train léger ont été renvoyés aux installations d'entretien et de stockage d'OC Transpo sur le chemin Belfast, où chaque essieu sera inspecté et vérifié pour détecter tout jeu dans le moyeu de l'essieu .

Si certains de ces termes vous semblent familiers, c'est parce que les pièces qu'ils décrivent sont au cœur des problèmes qui affligent le train léger d'Ottawa depuis son déraillement, il y a près de deux ans.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale d'OC Transpo, Renée Amilcar (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Retour sur le déraillement d'août 2021

Dans la soirée du 8 août 2021, un train circulant vers l'est à une vitesse d'environ 30 km/h a déraillé à environ 90 mètres de la station Tunney's Pasture.

Publicité

Le train, composé de deux véhicules Citadis Spirit du fabricant français Alstom, se rendait aux installations d'entretien et d'entreposage d'OC Transpo du chemin Belfast et n'avait aucun passager à bord. Plus tôt dans la journée, il avait été retiré du service après que l'opérateur ait détecté une odeur de brûlé.

Selon un avis de sécurité publié par le Bureau de la sécurité des transports (BST) le mois suivant, l'un des essieux cannelés du train s'était rompu quelques heures plus tôt, alors que le train était encore en service.

Lorsque les équipes ont tenté de remettre le train sur les rails cette nuit-là, elles ont découvert que l'une des roues n'était plus fixée à son essieu en raison d'une défaillance majeure du roulement qui n'avait pas été détectée auparavant . Cette défaillance aurait ensuite causé et de la surchauffe, puis la rupture de la fusée d'essieu qui s'en est suivie.

Pour comprendre cela, il est important de visualiser la façon dont ces trains sont construits. Chaque train de deux véhicules comporte cinq bogies , c'est-à-dire les assemblages qui se trouvent sous les véhicules et qui tiennent les roues. On peut penser à ce qu’on retrouve sous une planche à roulettes, par exemple. Trois de ces bogies sont motorisés tandis que les deux autres sont des remorques .

Ouvrir en mode plein écran L'ensemble d'essieux de bogie Iponam utilisé sur les trains légers d'Ottawa. Photo : Gracieuseté Alstom

Chaque bogie comporte deux essieux et chaque essieu comporte deux roues. Chaque roue est fixée à l'essieu à l'aide d'une cartouche qui contient les roulements, le tout étant maintenu par un gros écrou de blocage.

Après le déraillement d'août 2021, les enquêteurs ont trouvé des roulements sur la voie près de la station de l'université d'Ottawa, ce qui suggère que la défaillance s'est produite plus tôt dans l'après-midi, alors que le train roulait vers l'ouest.

L'enquête menée par Alstom a permis de déterminer que la défaillance était due au desserrage non détecté de l'écrou de blocage qui maintient l'assemblage.

Inspections ordonnées

Dans les heures qui ont suivi le déraillement, à l'époque, la Ville a décidé de stationner l’ensemble de ses véhicules du train léger pour inspecter chaque essieu à la recherche de cartouches desserrées et pour remplacer celles qui présentaient plus d’un dixième de millimètre de jeu . Cette opération a duré cinq jours.

En plus de la cartouche qui s’est rompue et qui a causé le déraillement, les inspections ont permis de trouver 17 cartouches desserrées sur neuf véhicules différents.

Selon le BST , la Ville a depuis mis en place un calendrier à forte intensité de main-d’œuvre exigeant des inspections similaires tous les 7500 kilomètres. L’assemblage qui s’est rompu en août 2021 avait accumulé près de 150 000 kilomètres avant l’incident. Selon le BST , il devait durer 1,2 million de kilomètres.

Ouvrir en mode plein écran Des employés d'Alstom sont venus sur les lieux du déraillement en septembre 2021. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le BST a également noté que la construction de ces cartouches particulières empêche une inspection visuelle facile pour détecter les signes de surchauffe, et qu’Ottawa ne dispose pas non plus d’un système de surveillance de la température en bordure de route ou à bord.

Publicité

Par conséquent, un roulement à rouleaux surchauffé à l’intérieur de la cartouche peut subir une défaillance catastrophique sans être observé ou détecté. Comme l’a démontré cet événement, une telle défaillance peut également entraîner un déraillement si aucune intervention n’est effectuée , a écrit le Bureau de la sécurité des transports dans sa lettre d’avis de septembre 2021.

Malgré ces avertissements, un deuxième déraillement s'est produit quelques semaines après le premier, et la cause était probablement liée au même problème.

Un train en direction de l'ouest avec 12 passagers à bord a déraillé près de la gare de Tremblay, le 19 septembre 2021. Aucun blessé n'est à déplorer. À la suite de ce déraillement, l'ensemble du parc a été immobilisé pendant près de deux mois, avant que le service ne reprenne le 12 novembre de la même année.

La cause de ce déraillement était vaguement, mais indéniablement, liée au précédent. Un employé d’Alstom n’avait pas correctement serré certains boulons après avoir remplacé un roulement à cartouche, dans le cadre des travaux de réparation ordonnés après l’incident d’août 2021.

Ouvrir en mode plein écran Une boîte de vitesses tombée d'un train léger sur rail est posée à côté des voies, près de la station Tremblay à Ottawa, en septembre 2021. une erreur humaine est à l'origine de ce déraillement. Photo : Gracieuseté Bureau de la sécurité des transports

Les défaillances permanentes inquiètent le BST

Le BST a publié, en février, une autre lettre d'avis dans laquelle il se disait préoccupé par les défaillances continues des ensembles de roulements à rouleaux et notait que la Ville n'avait pas donné suite à ses recommandations de surveiller la surchauffe de la machinerie.

À ce jour, outre la surveillance continue du jeu des cartouches, aucune mesure concrète n'a été prise pour résoudre la lacune de sécurité identifiée dans la [lettre d'avis précédente] , a écrit le Bureau.

Un opérateur de train a détecté, en juillet 2022, une vibration inhabituelle à bord de l'un des véhicules. L'inspection a révélé que l'un des moyeux d'essieu était si gravement endommagé qu'il risquait de subir une défaillance catastrophique s'il était resté en service.

Le BST a ensuite inspecté trois assemblages de cartouches dans son laboratoire d'ingénierie et a découvert des dommages étendus qui ne se limitent pas à un composant en particulier . Le BST a plutôt montré du doigt la conception des véhicules eux-mêmes et leur groupe motopropulseur plus puissant .

Ouvrir en mode plein écran Pendant ce temps, la future station Convent Glen du train léger est en construction, à Orléans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

D'autres modèles Alstom utilisent les mêmes cartouches, et le BST a noté que les trains articulés d'Ottawa sont plus longs, plus lourds et doivent transporter plus de passagers à des vitesses plus élevées que les trains de villes comme Paris et Istanbul, où il y a eu beaucoup moins de problèmes.

L’enquête publique sur le train léger d’Ottawa a mis de l’avant, dans son rapport final, que le système de l’interface roue-rail , qui permet de faire en sorte que les roues des trains s’adaptent à la voie ferrée, continue d'être une source de préoccupation.

Une nouvelle série d’inspections est en cours, mais il est de plus en plus évident que le système du train léger d’Ottawa pourrait nécessiter une révision radicale s’il veut un jour fournir un service sûr et fiable aux résidents qui en dépendent.