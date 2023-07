Cabrel St-Vincent jumelle son amour du basketball à son identité métis

Parmi les 5000 athlètes réunis à Halifax pour les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord, il y a quelques francophones. C'est le cas de Cabrel St-Vincent, de Saint-Boniface, au Manitoba, qui estime que ces jeux lui permettent de jumeler son amour pour le basketball à un approfondissement de son identité métis.

Cabrel Saint-Vincent, qui porte le numéro 6 à ces jeux, est un des meneurs de son équipe de basketball des moins de 19 ans du Manitoba.

Il a commencé à jouer lorsqu'il était adolescent.

Cabrel St-Vincent tente d'inscrire un panier.

Probablement parce que j'étais grand, tout le monde disait que je devais jouer au basketball , déclare-t-il.

Et c'est ce qu'il a fait.

Premièrement dans la ligue de basketball mineur de Winnipeg. Ensuite pour l'équipe de son école secondaire, Le Collège Louis-Riel. Et maintenant pour son équipe de l'Université de Saint-Boniface où il étudie en kinésiologie.

Mais pour cette semaine, c'est au sein de cette équipe composée de joueurs autochtones et métis du Manitoba qu'il joue.

Une expérience au-delà du sport

Cette expérience va au-delà du sport, admet-il.

Dans ma région, dans mon école, on n’a pas beaucoup de jeunes Métis. On a seulement quelques Métis et pas beaucoup d'autochtones. Alors, je pense que c'est vraiment bon de rencontrer de nouvelles personnes et de pouvoir créer des amitiés avec du monde que, dans d'autres situations, je ne rencontrerai probablement pas. Ils viennent de partout à travers le Manitoba, dans le Nord, dans beaucoup de réserves. Alors, c'est vraiment une belle opportunité , explique Cabrel St-Vincent.

Cabrel St-Vincent est l'un des meneurs de jeu de l'équipe de basketball autochtones du Manitoba.

Car jouer au basketball dans le contexte de ces Jeux autochtones de l’Amérique du Nord, c'est aussi une quête identitaire pour lui.

J'apprends plus à propos de qui je suis. Dans le passé, je n’ai jamais eu tant d'opportunités d'apprendre. Ce n'était pas dans les façons qui m'intéressaient trop, mais, maintenant, pouvoir le faire dans le contexte du basketball, ça me permet de vraiment apprécier ma culture , poursuit-il.

Daniel St-Vincent, père de Cabrel.

À la grande fierté de son père qui, avec sa mère et sa sœur, l'accompagne à Halifax.

Pour lui, de continuer à découvrir son identité, de continuer à découvrir notre histoire dans un contexte de basketball, c'est quelque chose qui vient le chercher. Ça jumelle plein de choses qui sont importantes , croit le paternel.

