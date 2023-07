À Valence, « l’eau ne peut pas être gaspillée »

En début d’après-midi, le soleil de plomb et la température de 33 degrés Celsius n’empêchent pas Toni, un agriculteur de la région de Valence de travailler dans ses champs.

Son constat est clair : pour le domaine agricole, les sécheresses auxquelles a été confrontée l’Espagne ces dernières années, c’est un problème .

Ouvrir en mode plein écran Les sécheresses compliquent le travail de Tony, agriculteur de la région de Valence. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Selon la chaîne publique espagnole RTVE, la dernière année a été la plus chaude depuis 1961 et la sixième plus sèche de l’histoire du pays.

Malgré tout, Toni réussit à trouver l’eau nécessaire pour irriguer ses cultures. La précieuse ressource, qui circule dans un système ancestral de canalisation, coule depuis un centre d’épuration qui se trouve à quelques kilomètres de sa terre.

Ouvrir en mode plein écran En utilisant un système d'irrigation ancestral, Tony utilise l'eau traitée au centre d'épuration. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Le centre de Carraixet fait partie des centaines d’usines mises sur pied au cours des 30 dernières années dans la région métropolitaine de Valence pour faire face au manque d’eau auquel cette région de l’est de l’Espagne était confrontée.

Il y a des zones de cette région qui ont une forte population, notamment en raison du tourisme. Il y a aussi de grandes villes qui consomment beaucoup tous les jours , explique Juan Ángel Conca, directeur général de l’Entité publique d’assainissement des eaux de la communauté de Valence.

Ouvrir en mode plein écran La station d'épuration de Carraixet traite trois millions de mètres cubes d'eau par année. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Nous avons l’obligation, pour la protection de la nature, mais aussi pour des raisons sanitaires, de régénérer et de purifier cette eau.

Lorsque les eaux usées entrent dans une station d’épuration, comme celle de Carraixet, elles passent à travers un processus d’assainissement de plusieurs étapes, notamment par le biais de la filtration, du nettoyage grâce à des ultraviolets et de la décantation.

Le produit final n’est pas destiné à la consommation propre, mais à des secteurs très gourmands en eau, comme l’agriculture. Après la France, l’Espagne est le deuxième pays en termes de surface agricole au sein de l’Union européenne.

Ouvrir en mode plein écran Des échantillons d'eau retirés à différentes étapes du processus de traitement. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Cette eau a deux vies. Elle se retrouve d’abord dans nos égouts et redevient de l’eau qui est utilisée pour produire la nourriture qui est consommée dans l’ensemble de l’Europe , explique Juan Ángel Conca.

Pour financer ce système, la communauté de Valence dispose d’un budget annuel de 300 millions d’euros, financé à même une taxe sur la consommation d’eau.

Nous prenons l’eau dans la nature, nous l’utilisons et la transformons, donc nous devons payer pour polluer , dit le directeur général de l’Entité publique d’assainissement des eaux de la communauté de Valence, pour expliquer l’idée derrière cette taxe en place depuis de nombreuses années.

Ouvrir en mode plein écran Un avertissement à la centrale de Carraixet pendant le processus de traitement de l'eau. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Un intérêt grandissant en Europe

Dans la région métropolitaine de Valence, 60 % des eaux usées sont recyclées. Même que selon les autorités, dans une petite zone au sud du territoire, ce taux atteint les 100 %.

Dans le pays en général, ce sont entre 10 % et 15 % des eaux usées qui ont une seconde vie. La proportion est largement supérieure à celle de l’ensemble de l’Union européenne, où seulement environ 2 % de l’eau reçoit un traitement suffisant pour être réutilisée par le secteur agricole.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur de Carraixet fait visiter son centre à une délégation venue de France. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Dans le but d’élargir la pratique, de nouvelles normes européennes sur l’utilisation des eaux usées sont entrées en vigueur fin juin.

Publicité

Chose certaine, le modèle utilisé à Valence et dans d’autres régions du pays suscite un intérêt grandissant hors des frontières de l’Espagne.

Lors de notre passage à la station d’épuration de Carraixet, une délégation venue de France participait à une visite, question de mieux comprendre ce système et de juger s’il pouvait permettre de répondre aux enjeux hydriques auxquels certaines régions du pays sont confrontées.

On n'en avait pas besoin jusqu’à maintenant , explique Jean-Louis Cazaubon, vice-président de la région de l’Occitanie, dans le sud de la France. Mais vu les problèmes d’approvisionnement en eau auxquels certains secteurs sont aujourd’hui confrontés, les élus sont désormais à la recherche d’idées innovantes.

Ce sont des pistes que nous sommes en train d’étudier pour s’adapter au réchauffement climatique. S’adapter, ça veut dire qu’il faut continuer à vivre.

Intéressé par le modèle, l’élu se demande comment il pourrait être importé plus largement en France, où la saison agricole est plus courte et il faudrait entreposer l’eau recyclée pendant les mois les moins productifs.

Ouvrir en mode plein écran Certaines régions d'Espagne font face à une importante vague de chaleur. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Peut-être plus habituée aux épisodes de chaleur et aux sécheresses auxquels ses voisins sont maintenant de plus en plus confrontés, l’Espagne, qui a aussi recours à la désalinisation de l’eau de mer, a des conseils à offrir.