Travailleurs qualifiée : 10 000 candidatures américaines à un programme canadien en 24 h

Le Canada, qui veut attirer des travailleurs hautement qualifiés basés aux États-Unis, semble avoir réussi son pari.

Victime de son succès, un nouveau programme canadien qui permet aux titulaires de visa pour profession spécialisée H-1B aux États-Unis d'obtenir un permis de travail ouvert au Canada a été fermé lundi, 24 heures à peine après son lancement, le cap des 10 000 candidatures ayant été atteint.

À l’origine, le programme devait rester ouvert pendant un an, ou jusqu’à la réception de 10 000 demandes, selon le principe du premier arrivé premier servi.

Vous ne pouvez plus faire de demande. Nous avons atteint le plafond de 10 000 demandes pour cette initiative le 17 juillet 2023 , peut-on lire sur le site d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Les candidats retenus pourront obtenir un permis de travail ouvert pour une durée maximale de trois ans. Un permis de travail ouvert signifie qu'ils peuvent travailler pour presque n'importe quel employeur au Canada. Cela s'applique également à leurs conjoints et personnes à charge qui peuvent demander un permis de travail ou d'études au besoin.

Après cela, les candidats qui souhaitent rester plus longtemps au Canada pourront présenter une demande de résidence permanente.

Des candidats venus principalement de l'Inde

Aux États-Unis, le visa H-1B est réservé aux personnes spécialisées en architecture, en sciences, en médecine, en éducation, en comptabilité et en droit, entre autres domaines. Le gouvernement américain a accueilli cette année jusqu’à 127 600 nouveaux travailleurs dans le cadre de ce programme qui est notamment très populaire auprès des ressortissants indiens.

Les Indiens représentent 74,5 % des 421 276 demandes de visa H-1B présentés en 2019, selon le site des services d’immigration américaine. Le deuxième plus grand groupe de demandeurs provient de la Chine (11,8 %).

Sur les réseaux sociaux, nombreux étaient les commentaires critiquant le système d’immigration aux États-Unis et louant l’initiative canadienne.

Parmi les critiques les plus courantes, l’on retrouve le fait qu’un détenteur de visa H-1B aux États-Unis qui perd son emploi a seulement 60 jours pour trouver un nouvel emploi dans son domaine sous peine d’être expulsé du pays. En comparaison, les travailleurs qualifiés arrivés au Canada dans le cadre du nouveau programme ont trois ans pour décrocher un emploi.

Selon le site spécialisé Crunchbase, plus de 150 000 employés dans le domaine des technologies ont perdu leur emploi aux États-Unis depuis début 2023. Les services d’immigration américaine affirment que de ce nombre, environ 50 000 ont perdu leur visa H-1B faute d’avoir trouvé un nouvel emploi.

Certaines de ces personnes vivent aux États-Unis depuis 10 ou 15 ans, elles ont fait leur vie ici et ont des enfants inscrits dans les écoles. C’est très difficile pour eux de plier bagage et de rentrer dans leur pays d’origine s’ils perdent leur emploi , indique dans un entretien avec Radio-Canada Mandar Kasture, un Canado-américain d’origine indienne qui crée des vidéos en ligne décortiquant sur les systèmes d’immigration au Canada et aux États-Unis.

Une question de stabilité

L’autre critique souvent formulée par les détenteurs de visas H-1B aux États-Unis est le fait que leurs enfants, une fois âgés de 21 ans, perdent leur statut de personnes à charge et doivent donc, à leur tour, obtenir un visa de travail s’ils souhaitent rester au pays.

C'est vraiment dommage , déplore M. Kasture, qui compte plus de 75 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Il y a des enfants qui n'ont jamais connu un autre pays que les États-Unis, mais ils doivent s'en aller à l'âge de 21 ans.

Selon lui, les ressortissants indiens détenteurs du visa H-1B sont particulièrement intéressés par le Canada en raison notamment des longs délais d’attente pour l’obtention de la fameuse carte verte aux États-Unis, l’équivalent du visa de résidence permanente canadien.

Malheureusement, dans le système d'immigration américain, il y a un plafond de 7 % par pays pour l'obtention de la carte verte, indique M. Kasture. Donc, comme le nombre des ressortissants indiens détenteurs de visa H-1B est assez élevé, l’attente pour obtenir la carte verte peut aller jusqu’à plus de 10 ans. Dans certains cas, cela peut même prendre 20 à 30 ans. C’est une longue attente quand même.

Dans une chronique publiée dans le magazine Forbes, le spécialiste en immigration américaine et canadienne Andy Semotiuk affirme que les États-Unis ont désespérément besoin de réévaluer et de réviser leur programme de visa H-1B pour s'assurer qu’il reste compétitif .

Selon lui, les détenteurs de ce type de visa ont besoin de stabilité, d’opportunités de développement professionnel et d’un environnement favorable à l’accueil des familles .