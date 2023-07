Changements climatiques et indemnisations : les demandes augmenteront, selon un chercheur

Records de chaleur, feux de forêt, inondations et glissements de terrain, les coûts liés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles explosent. Les coûts des réclamations seront en forte augmentation dans les prochaines années, selon le professeur et chercheur Jean-François Boucher.

Québec a déjà versé 25 millions de dollars pour les sinistres survenus depuis le début de l'année, une somme qui inclut notamment les pluies diluviennes qui ont fait deux morts à Rivière-Éternité en début juillet.

Jean-François Boucher, qui est professeur en éco-conseil au département des Sciences fondamentales de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), prévoit que les réclamations seront de l’ordre de 15 milliards de dollars par année au Canada en 2030.

Jean-François Boucher est professeur en éco-conseil au département des Sciences fondamentales de l'UQAC.

C'est clair que c'est la nouvelle norme. Les changements climatiques et leurs impacts sont en intensité et ont une récurrence beaucoup plus élevée. Donc c'est appelé à augmenter. [...] Dans les 15 dernières années, on est passé à 400 millions de dollars à l'échelle canadienne de réclamation et on est passé à plus d'un milliard récemment. Les deux dernières années, c'est de l'ordre du deux milliards. [...] C'est clair que ça va augmenter , a-t-il fait valoir mardi en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le chercheur souligne que le Québec est bon sur le plan de l’intervention, particulièrement en ce qui a trait aux feux de forêt. Toutefois, il faut davantage miser sur la prévention, selon lui.

Ça veut dire analyser quels sont les risques, adapter nos infrastructures, les ressources humaines et matérielles de toutes sortes face aux changements climatiques. [...] Et pour ça, ça prend effectivement beaucoup de fonds , a expliqué Jean-François Boucher.

Un plan gouvernemental sensé

Il salue au passage le Plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec, qui selon lui comporte des points positifs, dont le budget prévu de 40 millions de dollars sur cinq ans pour l’adaptation aux changements climatiques, ou encore la politique sur l'aménagement du territoire, déposée en juin.

Franchement, c'est relativement bien fait. Il y a là-dedans les enveloppes prévues pour les municipalités en matière d'analyse et de mise en place de plans d'adaptation , a-t-il souligné.

Jean-François Boucher croit que les municipalités doivent mettre en place davantage de trames vertes afin qu’elles absorbent plus facilement les trombes d’eau, contrairement au béton et à l’asphalte.