Des pluies et des vents destructeurs frappent le secteur de Brompton 

Mardi en début de soirée, des pluies et des vents violents ont laissé sur leur passage des arbres cassés, des bâtiments endommagés et des morceaux de tôle semés un peu partout sur le chemin du 5e Rang dans le secteur de Brompton, à Sherbrooke.

Mario Nicol est le propriétaire de la Ferme Nick, située sur le chemin du 5e Rang. Deux de ses bâtiments ont été touchés par le phénomène, dont un garage qui a été presque entièrement détruit.

J’étais dans mon bureau, la face dans la fenêtre. J’ai dit "voyons, qu’est-ce qui se passe dehors?" On voyait ça blanc, blanc, blanc partout. On ne voyait pas les arbres, plus rien autour. On était à 50 pieds d’un garage, je ne voyais rien.

Heureusement, le bâtiment qui abritait ses vaches a été épargné, et les animaux se portent bien. L’agriculteur se dit toutefois frappé par l’intensité des événements.

Il y a des arbres qui ont été arrachés, de la tôle partout. C’est la première fois que le chemin est barré parce que l’eau est passée par-dessus. C’est phénoménal, l’eau qui est tombée en l’espace de 10 minutes, 15 minutes. Je n’ai jamais vu ça en 48 ans d’existence, c’est la première fois , s'exclame-t-il.

Ouvrir en mode plein écran De la tôle a été projetée à plusieurs mètres dans les airs, comme le témoigne ce morceau qui est resté accroché dans un arbre. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Un corridor de vent

Des équipes de la Ville de Sherbrooke et des membres du Service de protection contre les incendies étaient sur les lieux, mardi soir, pour nettoyer la chaussée et constater les dégâts.

On a été appelés vers 16 h 30 - 17 h en fin de journée pour des mouvements de sol puis des grands vents, des arbres couchés dans le le chemin de la Rivière qui longe l'autoroute 55 dans le secteur de Bromptonville. Nos premières équipes sont arrivées. Effectivement, le chemin a été fermé, car les fossés avaient débordé dans le chemin et les arbres étaient couchés , raconte le chef de division du Service de protection contre les incendies, Alexandre Groleau.

Ouvrir en mode plein écran Des arbres ont été cassés par les vents. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Une fois le chemin sécurisé, le téléphone n’a toutefois pas dérougi à la centrale d’appel 911. Les pompiers ont alors appris qu’un phénomène avait frappé le chemin du 5e Rang.

On a constaté qu'il était passé un corridor de vent, on ne connaît pas le phénomène météorologique qui est passé ici pour l'instant, mais il y a des grands vents qui sont passés avec un gros coup d'eau , indique le chef de division.

Ouvrir en mode plein écran Le chef de division du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Alexandre Groleau, devant la grange qui n'a pas survécu aux vents. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

En plus des garages de Mario Nicol, une grange s'est effondrée et un ponceau a été fragilisé.

Le chemin du 5e Rang restera ainsi fermé entre le chemin Rivard et le 6e Rang tant que le ponceau n’aura pas été inspecté là par la voirie.

Ouvrir en mode plein écran Le chemin du 5e Rang était fermé du chemin Rivard au chemin du 6e Rang. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Heureusement, personne n’a été blessé. On est allé voir les effondrements de bâtiments, s'il y avait des victimes potentielles, mais on n’a trouvé personne. Jusqu'à maintenant, personne ne manque à l'appel non plus , indique M. Groleau.

On a eu des périodes de grands vents, mais comme ça, moi, c'est la première fois que je vois des bâtiments partir au vent, qu’on voit des débris dans les arbres, des débris dans le ruisseau. [...] C'est peut-être déjà arrivé, mais personnellement, je ne l'ai pas vécu.

Les pompiers ont signalé les événements au Centre des opérations gouvernementales, qui doit mener une enquête.

Ouvrir en mode plein écran De la tôle s'est rendue jusqu'à un cours d'eau. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

D’autres chemins touchés

Dans un courriel, la Ville de Sherbrooke a ajouté que les grands vents avaient laissé leur trace ailleurs sur le territoire. Seule la circulation locale est présentement autorisée sur le chemin Rivard entre le 6e Rang et la route 222. Le 2e Rang, entre le chemin Notre-Dame-des-Mères et Desjardins, est fermé pendant la nuit en raison de dommages à un ponceau.

Une cinquantaine d’arbres sont par ailleurs tombés sur le chemin de la Rivière, rendant la circulation difficile jusqu’à demain .

Les balais seront mis à contribution dès demain matin à 5 h 30 pour procéder au nettoyage , ajoute la Ville. Les réparations devraient durer quelques jours.