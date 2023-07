Manifestation à Winnipeg : un camp érigé à la mémoire de Marcedes Myran

Après le camp Morgan à la décharge du chemin Brady, les manifestants ont commencé à ériger un nouveau camp, mardi soir, au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg. Ils l'ont baptisé camp Marcedes, à la mémoire de Marcedes Myran, l’une des victimes d’un tueur en série présumé.

Nous voulons ériger un nouveau camp pour garder son nom et son esprit vivant , indique Jorden Myran, la sœur de Marcedes Myran. On continuera à rester ici et à manifester jusqu'à ce que le dépotoir soit fouillé.

Jorden Myran ajoute qu'ils ont choisi le lieu à côté du Musée, près de l'Esplanade Riel et de La Fourche, pour que leur message soit plus visible.

C'est une place où il y a beaucoup de gens et ce n'est pas très loin de la décharge Brady. On veut avoir plus d’yeux qui nous voient et que nos voix sont entendues.

Un porte-parole du Musée canadien pour les droits de la personne a indiqué lundi que les responsables ont eu des discussions avec les leaders du camp Morgan pour les aider à trouver un lieu approprié pour mettre sur pied ce nouveau camp et pour les soutenir.

Le camp Morgan fait référence à Morgan Harris, une autre des victimes.

Les manifestants réclament que des fouilles soient effectuées au dépotoir Prairie Green, situé au nord de Winnipeg, pour retrouver les restes d’au moins deux femmes autochtones qui seraient victimes d’un tueur en série.

Au début du mois de juillet, le gouvernement du Manitoba a annoncé qu’il ne financerait pas des fouilles au dépotoir Prairie Green.

Publicité

Il a invoqué des risques pour la santé des travailleurs, alors qu’il n’y a pas de garantie que les restes soient retrouvés. Une étude de faisabilité, publiée en mai, indique qu’une fouille pourrait coûter jusqu’à 184 millions $ et qu’elle pourrait durer pendant trois ans.

La police de Winnipeg a fait savoir, en décembre, qu’une femme autochtone non identifiée fait aussi partie des victimes du tueur en série présumé. La communauté autochtone lui a donné le nom de Mashkode Bizihiki'kwe ou Buffalo Woman.

Depuis décembre, le camp Morgan est érigé en périphérie de la route à la décharge du chemin Brady.

En juin 2022, les restes de Rebecca Contois, une autre victime du tueur en série présumée, avaient été retrouvés dans la décharge du chemin Brady.

Par ailleurs, après 12 jours de blocage de la décharge du chemin Brady, les manifestants ont été délogés des lieux mardi. Une injonction pour qu’ils quittent les lieux vendredi dernier à 18 heures avait été obtenue par la Ville de Winnipeg.

Avec les informations de Rachel Bergen