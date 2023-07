Edmundston viendra en aide aux sinistrés du quartier Saint-Jacques

La Ville d’Edmundston a annoncé qu’elle créerait un « comité de travail axé sur la résilience » pour aider les citoyens touchés par la tempête du 29 juin et trouver des solutions à long terme afin de mieux faire face aux intempéries.

La violente tempête de pluie a causé bien des dégâts pour des résidents du quartier Saint-Jacques. Plusieurs d’entre eux se sont retrouvés avec de l’eau et des refoulements d’égouts dans les sous-sols.

Au début juillet, un comité citoyen pour la revendication d’un meilleur système d’égouts a été créé.

Ouvrir en mode plein écran Dans la première rangée à gauche, des résidents du quartier Saint-Jacques, à la réunion du conseil municipal d’Edmundston, le 18 juillet 2023. Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

Selon le co-porte-parole du comité citoyen David Couturier, 75 % des personnes qui ont signalé avoir été touchées par les intempéries sont des résidents du quartier Saint-Jacques.

Les gens se sentent seuls physiquement, psychologiquement et financièrement. C’est les trois mots d’ordre qu’on entend depuis deux semaines , a-t-il dit lors de la réunion publique de la Ville d’Edmundston de mardi soir.

Nos dommages qu’on a vécus sont au-delà de financier.

Le conseil municipal, dans les plusieurs rencontres qu’on a eues depuis le 29, la première des choses qu’on s’est entendu dessus c’est qu’on va vous appuyer dans vos démarches , a répondu le maire d’Edmundston, Éric Marquis.

Ouvrir en mode plein écran Le maire d'Edmundston, Eric Marquis (au centre) lors de la réunion du conseil municipal d’Edmundston de mardi soir. Photo : Facebook / Ville d'Edmundston

De l’aide et de la prévention

Le comité citoyen souhaite qu’en plus de réparer le système d’égouts, la ville mette en œuvre une stratégie pour améliorer ses infrastructures pour la gestion des pluies d’ici un an et que les travaux soient achevés d’ici le 30 juin 2028.

Il demande aussi qu’une aide financière soit octroyée bientôt aux sinistrés et qu’un plan pour améliorer les communications et les mesures d’urgence soit fonctionnel d’ici le 30 septembre 2023.

On a décidé de mettre des dates parce qu’on veut que ça aille de l’avant , a souligné Éric Desroches, co-porte-parole du comité citoyen du quartier Saint-Jacques.

Ouvrir en mode plein écran Les fortes pluies qui se sont aussi abattues à Edmundston ce week-end ont aussi causé un autre glissement de terrain sur la route 120. Photo : Gracieuseté/Éric Marquis

Pour le moment, la ville n’a pas encore précisé quelles parties de ces recommandations seront envisagées et quel sera l’échéancier.