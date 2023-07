Un homardier de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, Omer St-Onge, a obtenu gain de cause pour prolonger la saison de pêche dans la sous-zone 18G d’une semaine.

Cette extension jusqu’au 5 août lui est accordée par Pêches et Océans Canada ( MPO ) puisqu'il a été évacué au début du mois de juin lors des feux de forêt.

Moi et mes trois pêcheurs, on était pris à Maliotenam. Je ne pouvais pas me rendre dans ma zone de pêche , raconte le homardier.

Ouvrir en mode plein écran Un homard sur le pont d'un bateau de pêche, à Sept-Îles (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il indique avoir perdu l’équivalent d’une semaine de pêche du homard durant la période d’évacuation obligatoire pour la communauté de Mani-utenam.

Avec notamment l’essence et le salaire des gars, si ça va bien, on parle d’une perte entre 50 000 et 60 000 $ , précise le homardier.

Omer St-Onge, qui mentionne vivre présentement de la pêche au homard et au flétan, se réjouit de la décision prise par l'organisme fédéral.

On va sortir nos cages le 5 août. On va pouvoir sauver notre saison de pêche. Je suis très content de la décision de Pêches et Océans Canada.

Ouvrir en mode plein écran La sous-zone 18G s'étend du point mi-distant entre l'île Quinn et l’île du Havre à la rivière de la Corneille, selon Pêches et Océan Canada. Photo : Photo de Pêches et Océan Canada

La sous-zone 18G, qui s'étend entre Havre-Saint-Pierre et Baie-Johan-Beetz approximativement, est exploitée par un seul détenteur de permis.

Pêches et Océans Canada a fait l’annonce de sa décision dans un avis publié le 14 juillet dernier.